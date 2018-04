Marco Ferri gay? Jonathan parla del loro legame all’Isola dei Famosi

Jonathan parla del suo rapporto con Marco Ferri: le parole dell’ex naufrago a Domenica Live

Del rapporto instauratosi tra Marco Ferri e Jonathan all’Isola dei Famosi molto si è parlato nelle scorse settimane. Alcuni, inoltre, avevano anche insinuato che tra i due, in realtà, ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Marco Ferri ritornato in Italia ha però più volte ribadito di non essere gay, sottolineando anche il fatto che (se così fosse) comunque non ci sarebbe nulla di male e lui non avrebbe alcun problema a dirlo. Oggi, però, a Domenica Live è stato chiamato in causa anche Jonathan. L’ex naufrago era davvero invaghito di Marco Ferri come alcuni ex naufraghi avrebbero più volte fatto intendere?

Jonathan: Marco Ferri gay? “Dovrebbe essere gay mezza Italia”

Dopo aver mostrato a Jonathan i video dei momenti trascorsi insieme a Marco Ferri all’Isola dei Famosi all’ex naufrago è stato chiesto di parlare di questo loro legame speciale. La discussione, inevitabilmente, si è spostata poi sull’intervista rilasciata da Cecilia Capriotti, dove quest’ultima dava dell’effemminato a Ferri. Marco Ferri è gay? “Se dovessero essere gay tutti gli uomini a cui ho fatto i grattini dovrebbe essere gay mezza Italia” ha subito sdrammatizzato Jonathan, mettendo quindi a tacere subito tutte le polemiche sterili sollevati a tal proposito in questi mesi.

Le stesse domande fatte oggi a Jonathan qualche settimana fa sono state fatte anche a Marco Ferri. Al suo rientro in Italia, inoltre, l’ex naufrago ha parlato da Barbara d’Urso anche della naufraga che, secondo Cecilia Capriotti, si sarebbe invaghita di lui all’Isola. “Può essere che io qualcosa l’abbia notata” ha affermato il figlio di Riccardo Ferri allora “Però io ho dei principi, non voglio avere nulla a che fare con le donne fidanzante né sposate. Questa è la ragione per cui non ho fatto né farò questo nome”.