Marco Ferri, dopo l’Isola un programma tutto suo in TV: lo scoop

Isola dei Famosi, Marco Ferri ritorna in TV con un programma tutto suo: il nuovo progetto con Nino Formicola

Marco Ferri potrebbe ritornare presto in TV dopo la sua esperienza come naufrago all’Isola dei Famosi. A dare questa notizia oggi è stato proprio Nino Formicola, il vincitore del reality a cui Marco ha partecipato. Chiamato in diretta durante la trasmissione Non succederà più (programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio) il comico ha infatti dichiarato di stare lavorando ad un programma televisivo insieme al figlio di Riccardo Ferri adesso. Si tratta di un’idea che Nino ha da diverso tempo e che quindi, se dovesse andare in porto, potrebbe portare Marco Ferri in Tv presto (per la gioia delle sue fan).

Marco Ferri in TV? Tutti i dettagli della trasmissione pensata apposta per l’ex naufrago

Nino Formicola e Marco Ferri dopo l’Isola dei Famosi sono rimasti ottimi amici. Come dichiarato dallo stesso Nino oggi in radio, inoltre, i contatti tra i due sarebbero al momento molto frequenti. Il motivo? “Ho proposto a Marco di fare un programma televisivo con lui protagonista” ha spiegato Nino alla Di Miceli “Un programma sulla cucina per i single”. Il vincitore dell’Isola è infatti un appassionato di cucina e, al momento, starebbe scrivendo una trasmissione incentrata sulle cucina per single spiegata da un single (in questo caso Marco).

Nino Formicola: dopo l’Isola parole dure contro Francesca Cipriani e Craig Warwick

A fare più scalpore, tuttavia, non sono stati i progetti lavorativi di Nino Formicola e Marco Ferri oggi. Su Radio Radio, infatti, il vincitore dell’Isola dei Famosi si è espresso duramente contro Francesca Cipriani prima e Craig Warwick dopo. L’ex pupa è stata definita “ridicola” mentre il sensitivo, sempre da Nino, sarebbe stato accusato da quest’ultimo di aver mosso delle false accuse contro Franco Terlizzi all’Isola. Al momento i diretti interessati nulla hanno detto al riguardo ma, qualora dovessero farlo, ovviamente noi saremo qui per raccontarvelo.