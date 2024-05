Isola: aria tesa per il fuoco, ma poi accade l’inimmaginabile

All’Isola dei Famosi c’è stata la suddivisione del gruppo in due squadre, quella blu capitanata da Greta Zuccarello e quella rossa capitanata da Samuel Peron. Quest’ultima, non avendo Edoardo Stoppa, sta avendo difficoltà ad accendere il fuoco. Ben presto ciò è diventato motivo di tensioni e scontri.

Nel vedere che l’altra squadra quasi subito è riuscita ad accendere il fuoco, in quella rossa si è creata un po’ di rabbia e invidia. L’aria è diventata tesa e Artur Dainese, essendo quello con più esperienza, più volte ha cercato di dare dei suggerimenti agli altri, ma non è mai stato ascoltato. Rosanna Lodi si è infuriata ed ha incominciato ad urlare contro il ragazzo che cercava di aiutarla. Poi Edoardo Franco è intervenuto e il gruppo ha iniziato di nuovo a litigare.

Ma poco dopo è successo il miracolo. Infatti Artur con determinazione è riuscito finalmente ad accendere il fuoco. Per la prima volta il “re dei fuochi”, ovvero Stoppa è stato scalzato. Non solo, ciò ha unito la squadra rossa e tutte le tensioni sono svanite. Ma, presi dall’euforia, tutti si sono abbracciati e commossi e, mano per mano, si sono buttati in acqua.

Così la squadra sembra essere tornata di nuovo unita, nonostante sia quella più squilibrata, con all’interno due grossi divisioni. Samuel fa fatica a tenere insieme il gruppo e viene spesso giudicato prepotente da Khady e Rosanna che non vogliono nessun tipo di regola.

Isola: ultimi aggiornamenti

Nella puntata di lunedì 6 maggio il gruppo di naufraghi è stato diviso in due squadre, capitanate da i due leader che hanno vinto le prove: Greta e Samuel.

Nella prima squadre ci sono: Joe, Stoppa, Artur, Alvina e Valentina; mentre nella seconda: Matilde, Khady, Artur, Edoardo Franco e Rosanna. Mentre la prima è sembrata sin da subito molto coesa, nella seconda ci sono più problemi.

Nel frattempo c’è un televoto aperto. In nomination ci sono: Samuel, Khady e Artur. Lunedì 13 maggio ci sarà la prossima puntata, poi probabilmente la trasmissione si sposterà alla domenica.