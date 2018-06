Marcello Sacchetta è uscito dall’ospedale: il messaggio del ballerino

Marcello Sacchetta, professionista di Amici, parla per la prima volta dopo l’operazione al menisco

Marcello Sacchetta, ballerino nel corpo di ballo di Amici, è stato operato al menisco. Il professionista ha ballato la finale del talent show con il menisco rotto senza dire nulla. Così ha raccontato la sua fidanzata e collega Giulia Pauselli. Il ballerino rompe il silenzio raccontando quello che è successo. “Tranquilli nulla di grave, una semplice operazione al menisco super riuscita grazie al Dott. Di Giacomo e il suo staff” afferma Marcello Sacchetta tranquillizzando subito i suoi fan. “Purtroppo l’ho rotto 3 giorni prima della finale di Amici 17 ma non volevo fare preoccupare nessuno e ho deciso di portare a termine il mio lavoro“ spiega il ballerino.

Marcello Sacchetta: ecco come sta il ballerino di Amici dopo l’intervento

L’operazione è andata bene ma adesso Marcello Sacchetta dovrà fare un percorso di riabilitazione e recupero. Ed è lui stesso a raccontarlo. “A breve comincerò un percorso di recupero intenso per tornare a fare quello che facevo prima anzi, meglio di prima” afferma il ballerino con positività. “Io vi abbraccio e bacio forte e vi ringrazio per tutti i vostri meravigliosi messaggi, anche quelli inviati alla mia Giulia Pauselli e alla mia famiglia che sono qui con me” ringrazia poi i suoi fan. “È una sensazione indescrivibile pensare di avere un piccolo spazio nel vostro cuore e questo mi dà ancora più forza per tornare ad essere, come dico sempre io, FULL OUT”.

Marcello Sacchetta operato: a darne la notizia era stata Giulia Pauselli

Ha mantenuto il silenzio sin dalla finale di Amici e, dopo l’operazione, è stata la collega e fidanzata Giulia Pauselli ad avvisare i fan dell’intervento di Marcello Sacchetta.