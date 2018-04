Diego Armando Maradona ospite ad Amici 2018: Maria De Filippi lo “convoca” per il terzo Serale

Arriva oggi, un po’ a sorpresa, l’annuncio di Diego Armando Maradona super ospite del terzo Serale di Amici 2018. L’ex “Pibe De Oro” viene “convocato” da Maria De Filippi per il nuovo appuntamento in onda stasera, sabato 21 aprile, in prima serata su Canale5. La sua sarà una “partecipazione straordinaria” al programma. Lo conferma Mediaset in un promo e lo staff della trasmissione su Witty TV. Secondo quanto riporta Il Mattino, in studio l’ex calciatore dell’Argentina “abbraccerà il figlio Diego Junior e il nipotino Diego Matias” nato nel giorno di Pasqua. La notizia giunge in data odierna, dopo che fino a ieri le anticipazioni ufficiali sugli ospiti della nuova puntata parlavano soltanto – soltanto si fa per dire – di Francesco Gabbani, Loredana Berté e Rita Pavone. Segno che forse un accordo per l’ospitata si sarebbe chiuso in queste ore, con un ritorno dell’ex centrocampista in trasmissione, quest’anno di nuovo in onda in diretta tv.

Amici, Maradona è già stato ospite della De Filippi nell’edizione 2017

Del resto, non è la prima volta che Maradona va ospite ad Amici. Lo ha già fatto nella settima puntata dell’edizione 2017. In quel caso, il dirigente sportivo fece il suo ingresso in studio tra applausi e cori da stadio e “segnò” un rigore (mal) parato da Stefano De Martino. In quella circostanza, Maradona si concesse per un breve intervista, anche rivolgendosi a Maria De Filippi con queste parole: “Non sono tanti in Italia ed in Televisione che si ricordano di Maradona. Te sempre ti ricordi“. Probabilmente la decisione di ospitare l’internazionale “Diego” su Canale5 arriva anche per via della sfida Auditel che si rinnova con Ballando con le stelle. Stasera il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci vede schierato Terence Hill in qualità di “ballerino per una notte” in versione “country”. L’attore è reduce dall’episodio finale di Don Matteo 11 che è andato in onda giovedì scorso registrando oltre il 30% di share.