C’è posta per te, Luciana Littizzetto prende in giro il look di Maria De Filippi e tira in ballo il canna-gate dell’Isola dei Famosi

Luciana Littizzetto è tornata a C’è posta per te per un divertente siparietto che ha coinvolto Paola Caruso, Raffaello Tonon, Luca Onestini, Michela Persico e Erjona Sulejmani. Nel lungo monologo della comica di Torino non è sfuggito ai più attenti una chiara allusione al canna-gate dell’Isola dei Famosi. Ovvero la polemica che da mesi sta attirando l’attenzione dei media e del pubblico, scoppiata dopo le accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte.

Ma cosa ha detto di preciso Lucianina? Il braccio destro di Fabio Fazio ha preso in giro il look di Maria De Filippi – un tailleur completamente bianco – e l’ha paragonato a quello di uno spacciatore di coca di una famosa serie tv. “Ma come ti sei vestita Maria? Sembri uno spacciatore di coca di Miami Vice! Con tutto quello che sta succedendo ti sembra il caso?” ha ironizzato Luciana. Chiaro riferimento al canna-gate? Per la maggior parte del pubblico di Canale 5 sì e in tanti hanno reagito divertiti al gesto della Littizzetto.

Perché Luciana Littizzetto è tornata a C’è posta per te

Luciana Littizzetto ha invitato a C’è posta per te “persone che non fanno un tubo nella vita”: Luca Onestini, Raffaello Tonon, Paola Caruso e le wags Michela Persico (fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani) ed Erjona Sulejmani (ex moglie del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili). Da qui è nato un divertente siparietto che ha coinvolto il pubblico in studio e quello a casa e ha garantito risate e divertimento.

Maria De Filippi divertita da Luciana Littizzetto

A divertirsi di più è stata la padrona di casa Maria De Filippi, che non ha smesso di ridere neppure per un secondo alle irriverenti battute di Luciana Littizzetto.