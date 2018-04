By

Grande Fratello, Lucia Bramieri perde le staffe: la concorrente furiosa si scaglia contro Alberto

Il carattere fumantino di Lucia Bramieri era noto al pubblico del piccolo schermo già prima del suo ingresso al Grande Fratello. Stasera, però, a far perdere le staffe alla nuora di Gino Bramieri è stato uno dei concorrenti della Casa. Si tratta di Alberto, detto Tarzan, accusato da Lucia di essere una persona pesante, antipatico già a molti inquilini per via del suo un atteggiamento irritante. Alcuni ragazzi, effettivamente, avevano davvero manifestato una certa insofferenza nei confronti di Alberto ma, alla fine, l’unica a scagliarsi contro quest’ultimo è stata la Bramieri.

Lucia Bramieri sbotta al Grande Fratello: la sfuriata contro Alberto

Lucia Bramieri, prima di rivolgersi direttamente ad Alberto, aveva anticipato agli altri concorrenti di essere stanca dell’atteggiamento di quest’ultimo. Aveva sopportato troppo e prima o poi sarebbe scoppiata e, di fatto, questo è veramente successo. Mentre infatti Tarzan parlava con altri ragazzi la Bramieri ha esordito dicendo: “Sono stanca di sentirti! Stai diventando pesante!”. Sempre più alterata, inoltre, Lucia ha urlato ad Alberto: “Io ho il coraggio di dirtelo ma tutti si sono rotti i co….ni!”. Una presa di posizione netta e decisamente sopra le righe quella della signora Bramieri che, rivolgendosi agli altri concorrenti, ha poi concluso dicendo: “Basta non ce la facevo più!”.

Lucia Bramieri contro Alberto: la reazione degli altri concorrenti nella Casa

Le reazioni dei ragazzi e delle ragazze che hanno assistito alla discussione sono state diverse. La maggior parte, tuttavia, si sono detti d’accordo con Lucia. Matteo Gentili, infatti, poi rivolgendosi a Tarzan ha anche aggiunto: “Tu non aspettavi altro” (secondo lui infatti Alberto avrebbe calcolato tutto). Sulla stessa linea anche Danilo che, in soggiorno, è stato seguito a ruota anche dagli altri. Nessuno dei ragazzi, ad oggi, sembrerebbe infatti credere alla buona fede del concorrente.