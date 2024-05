GF, Giulia Salemi sfotte Perla: scoppia lo scontro con i “Perletti”

Ieri, 6 maggio, su Youtube è uscita una nuova puntata del podcast di Giulia Salemi, “Non lo faccio x moda”. Questa volta, l’influencer ha intervistato la protagonista assoluta dell’ultima edizione del Grande Fratello, ovvero Beatrice Luzzi. Nel corso dell’intervista, l’ex gieffina ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, non risparmiando stoccate per i suoi ex coinquilini. Difatti, ha rivelato di aver perso i contatti con quasi tutti, ad eccezione di Fiordaliso, Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi. Inoltre, ha definito Mirko Brunetti uno “stratega”, scatenando la reazione di lui, che è andato subito a giustificarsi su Instagram.

Come se quest’uscita non avesse infastidito abbastanza i fan dei “Perletti“, Beatrice ha avuto da ridire anche su Perla Vatiero. L’attrice ha ricordato di essere rimasta sbalordita dal livello d’ignoranza nella Casa, ricordando quando Perla disse di non sapere chi fosse Omero. Al che, Giulia Salemi è scoppiata a ridere davanti alla sua invitata. Ebbene, questa reazione non è affatto piaciuta ai fan della vincitrice del GF 8, tanto da iniziare una forte polemica non solo contro la Luzzi, ma anche contro la stessa Giulia.

Su Twitter, diversi utenti hanno iniziato a criticare la conduttrice italo-persiana, ricordando di quando, anche lei, fece molti strafalcioni culturali durante la sua permanenza al Grande Fratello. Nonostante la Salemi abbia sempre mostrato una certa predilezione per Beatrice, la sua risata “contro” Perla è stata percepita da molti come spiacevole, mostrando un atteggiamento di superiorità che, in realtà, non potrebbe neanche permettersi.

Giulia Salemi contro le Perletti: cos’ha fatto

L’ex opinionista social del GF Vip non è solita rispondere alle polemiche, ma, questa volta, ha voluto dare una replica velata. Difatti, ha iniziato a mettere mi piace a vari tweet in sua difesa dei suoi fan, in cui viene spiegato il suo punto di vista. Questi messaggi chiarivano che non stava deridendo le mancanze di Perla; al contrario, è la prima a riconoscere le proprie lacune culturali e ha l’intenzione di lavorare su di esse per migliorare e crescere.

Oltre a ciò, Giulia ha messo ‘mi piace’ anche a un tweet in cui le fan Perletti non vengono descritte in termini positivi. “Fare un podcast, farlo bene e invitare chi cazzo ti pare significa anche: sopportare le shipper disagiate che attribuiscono a te le dichiarazioni dei tuoi ospiti”, si legge nel post. Un gesto che ha fatto infuriare ancora di più le seguaci di Perla e Mirko, che si sono scagliate di nuovo contro di lei.