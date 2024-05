Carlotta Dell’Isola parla della gravidanza: storia struggente

Carlotta Dell’Isola ha annunciato qualche giorno fa di essere incinta, oggi ha raccontato il dolore che ha dovuto affrontare prima di ricevere questa gioia.

L’ex gieffina ha rivelato che sin da piccolina ha sempre avuto il desiderio di diventare mamma, poi però, poco dopo il matrimonio, ha fatto un’amara scoperta. Dopo le prime difficoltà ha fatto delle analisi da cui è emerso come per lei fosse quasi impossibile rimanere incinta.

Ha rivelato di aver preso la notizia in maniera molto negativa, è finita in depressione. Qui il ruolo di Nello Sorrentino è stato fondamentale. Infatti lui è riuscito a tirarla su, nonostante ciò fosse doloroso anche per lui.

” Un giorno inizi a provarci, inizi a fare delle visite e puff, ti arriva la doccia fredda: “difficilmente riuscirete a concepire un bambino in modo naturale”. […] Peccato che una cosa che nessuno ti dice quando inizi questi percorsi è che se non sei attento, ponderato, finirai per distruggere tutto quello che hai costruito fino a quel momento. Compreso il tuo matrimonio. E beh, noi ci siamo andati vicino. Io ci sono andata vicino. Sapete, la speranza, giorno dopo giorno, diventa ossessione per poi sfociare nella depressione. […] Grazie al cielo, ho un grande marito che mi ha saputo stare vicino“.

Il ruolo di Nello è stato fondamentale anche per continuare questo percorso e prendere delle decisioni importanti. Poi a novembre 2023 hanno deciso di congelare gli ovuli, ma in quella occasione Carlotta ha scoperto di avere dei polipetti.

Così la coppia ha smesso di crederci. Poi però, a marzo, quando hanno deciso di procedere con il transfer, la Dell’Isola ha scoperto di essere incinta. Ha fatto poi altre analisi e la più grande gioia è arrivata.

“I miracoli delle volte accadono, ma soprattutto esistono e quando eravamo lì lì per procedere con il transfer ho scoperto di essere incintissima. […] La paura inizialmente era talmente tanta che non lo avevo detto neanche a Nello. Ma poi, ho stretto i denti e abbiamo aspettato insieme gli esiti di quelle analisi che sembrava non arrivassero più“.

Carlotta ha raccontato la sua storia per invitare i followers a non fare domande inopportune, poiché queste realtà sono più comuni di ciò che pensiamo. Ma soprattutto ha voluto invitare tutte le coppie che si trovano nella sua stessa situazione a non perdere la speranza, perché “a volte i miracoli esistono“.

L’annuncio della gravidanza

La coppia si era messa insieme nel 2014. Nel 2022, dopo tante difficoltà superate e dopo essersi fatti conoscere a Temptation Island, si sono sposati. Sorrentino le aveva anche fatto la proposta di matrimonio mentre lei era chiusa nella Casa del Grande Fratello.

Poi c’è stato, a sorpresa, l’annuncio della gravidanza, il 3 maggio. Con un romantico video registrato al mare, Carlotta ha mostrato il pancino ed ha condiviso con i followers questa grande emozione.

In molti si sono congratulati ed ora c’è molta curiosità nel sapere se si tratterà di un maschio o di una femmina. Intanto la Dell’isola ha rivelato che già hanno deciso il nome.