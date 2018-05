Lucia Bramieri lascia il GF 15? Le ultime rivelazioni della concorrente

Grande Fratello, Lucia Bramieri stanca e provata: la confessione della concorrente a Simone Coccia

Le ultime discussioni avvenute al GF hanno molto provato Lucia Bramieri in queste ore. La concorrente, infatti, pochi minuti fa,in giardino ha confessato a Simone Coccia di essere molto stanca e provata per questo. Dopo un tentativo di chiarimento con Danilo (con il quale aveva avuto una discussione ieri) oggi la Bramieri continua a sentirsi debole. Lo scontro con Mariana avvenuto la scorsa settimana e gli ultimi attacchi del concorrente romano hanno molto esposto Lucia negli ultimi giorni e questo, oggi, pare la stia spingendo sempre di più a pensare fuori. A Simone Coccia, infatti, la stessa ha anche detto di avere il desiderio di riprendere i ritmi quotidiani, ovvero la vita che aveva prima del suo ingresso al Grande Fratello.

Lucia Bramieri pronta a lasciare il Grande Fratello? Gli scontri in Casa che l’hanno indebolita

Questa non è stata sicuramente una delle settimane più facili per Lucia Bramieri. Dopo essere stata etichettata da Mariana Falace e Alessia Prete come una “Vecchia”, infatti, la nuora di Gino Bramieri ha passato dei brutti momenti in nella Casa del GF. A peggiorare il suo umore, poi, ha contribuito anche Danilo Aquino. Il concorrente, infatti, con una battuta infelice (degenerata poi in una discussione tra lui e Simone) ha molto infastidito Lucia nelle scorse ore, tant’è che oggi la Bramieri sembrerebbe essere ancora molto scossa dalla cosa.

Grande Fratello, Lucia Bramieri in nomination: sarà lei la prossima concorrente a lasciare la Casa?

Con questo suo continuo ripetere di essere stanca e di aver voglia di ritornare alla vita reale Lucia Bramieri vuol forse far capire a chi la segue da casa di aver voglia di abbandonare il gioco martedì sera? Ricordiamo infatti che la concorrente è stata messa in nomination dagli altri inquilini della Casa questa settimana. Certo è che, fino ad ora, la Bramieri si è sempre dimostrata combattiva e pronta a mettersi in gioco. È molto probabile che quello di oggi, quindi, sia solo un suo momento di debolezza.