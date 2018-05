Luca e Ivana bloccati alle Maldive: la coppia non può tornare in Italia

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora alle Maldive: per un imprevisto saltano tutti gli impegni della coppia

Si è prolungata più del dovuto la vacanza di Luca Onestini e Ivana Mrazova alle Maldive. La coppia nata al Grande Fratello Vip non è riuscita a rientrare in Italia dopo aver passato spensierati giorni tra sole e mare. Luca e Ivana sono stati costretti ad annullare tutti gli impegni di lavoro che avevano fissato dopo il viaggio e rimandarli a data da destinarsi. Ma cosa è successo di preciso? Come raccontato dai diretti interessati sui rispettivi profili Instagram, il volo di ritorno prenotato dalla coppia è stato cancellato all’ultimo momento dalla compagnia aerea. “Il nostro rientro in Italia è stato posticipato a causa dell’annullamento da parte della compagnia aerea della nostra prenotazione del volo di ritorno. Non è dipeso da noi ma garantiamo che recupereremo il prima possibile…”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram Stories.

Luca e Ivana dovrebbero rientrare in Italia a breve

Non è ancora chiaro quando finalmente riusciranno a rientrare in Italia Luca Onestini e Ivana Mrazova, ma la partenza dovrebbe essere vicina. Nel frattempo i due fidanzati continuano a godersi il paradiso delle Maldive, una delle mete più ambite e sognate, soprattutto dagli innamorati. Luca e Ivana hanno trascorso questa vacanza insieme tra baci, coccole, scherzi e tanto divertimento. Mister Italia e la modella ceca sono una coppia molto giocherellona e non perdono occasione di mostrarlo sui social network.

Luca e Ivana alle Maldive evitano Cecilia Rodriguez e Ignazio

Qualche giorno fa alle Maldive erano presenti anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ma Luca e Ivana hanno accuratamente evitato gli ex coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip, come riportato da Verissimo. Il motivo? I rapporti tra la sorella di Belen e Luca non sono mai stati idilliaci e di certo non sono migliorati dopo la fine del reality show.