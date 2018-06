Luca Onestini in Risparmio un sogno: l’ex gieffino nel video di Bianca Atzei

Luca Onestini protagonista del video musicale di Bianca Atzei: uscito il singolo Risparmio Un Sogno

È stato appena pubblicato il video del nuovo singolo di Bianca Atzei (che trovate più in basso) che, tra i suoi protagonisti, vede proprio lui, uno dei concorrenti più amati dell’ultimo GF Vip: Luca Onestini. Un ruolo sicuramente inedito questo per l’ex tronista di Uomini e Donne che, nella clip di Risparmio Un Sogno, ha potuto mettere per la prima volta alla prova le sue doti di attore. Sono passati pochi minuti da quando la cantante ha condiviso tutto sui suoi social, eppure i fan sembrerebbero essere già entusiasti di questa scelta. Che sia questo l’inizio di una nuova svolta lavorativa per Onestini?

Luca Onestini protagonista di Risparmio un sogno: protagonista del video musicale insieme a Bianca Atzei

“Sono felicissima! È uscito il video di Risparmio un sogno” ha scritto pochi minuti fa su Instagram Bianca Atzei. La cantante, poi, nel suo messaggio ha anche ringraziato tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione del video, tra cui appunto Luca Onestini. Protagonisti della clip musicale, inoltre, pare siano anche i nipoti della Atzei che la stessa ha definito nel post “Meravigliosi, bravissimi e puri”. Dopo l’Isola dei Famosi, dunque, Bianca Atzei sembra essere intenzionata a rimettersi in gioco con la sua musica e questo, visto i commenti positivi dei fan, sembrerebbe essere proprio un ottimo punto di partenza.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: procede a gonfie vela la storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip

Tutto sembra andare alla grande nella vita di Luca Onestini, non solo sul campo lavorativo ma anche su quello sentimentale. La sua storia d’amore con Ivana Mrazova, conosciuta al Grande Fratello Vip, procede infatti a gonfie vele, tant’è che i due si mostrano sempre più vicini e legati sui social. La partecipazione al reality (e la rottura con Soleil) gli ha permesso di riscrivere da zero un nuovo capitolo della sua vita che, fino ad ora, è stato ricco di belle sorprese sia in amore che nel lavoro.