Le Iene 2018, anticipazioni puntata del 6 maggio: Alice Martinelli parla di “varicella party”

Domenica 6 maggio, in prima serata su Italia1 va in onda una nuova puntata de Le Iene 2018. Due, secondo le anticipazioni ufficiali, i servizi tra i più attesi che Mediaset trasmette domani sera in diretta TV. A firmarli sono gli inviati Alice Martinelli e Gaetano Pecoraro. Nel primo caso, la iena si occupa della recente polemica del cosiddetto “varicella party“. Si tratta di un post pubblicato su Facebook con all’interno frasi di questo tipo: “Domani varicella party per chi lo desidera. Vi aspettiamo alla casa di Milano“. La Martinelli fa chiarezza sulla vicenda, dopo che relativamente al post si è anche scatenato il botta e risposta tra chi è favorevole e chi è contrario ai vaccini. In TV l’inviata affronta l’argomento non soltanto ripercorrendo i fatti con un’intervista all’autrice del post, ma anche ascoltando il parere dell’assessore alla Sanità della Regione Lombardia e di un virologo dell’Università degli Studi di Milano.

Le Iene Show, anticipazioni puntata del 6 maggio 2018: il nuovo servizio di Gaetano Pecoraro dedicato alla mica

Sempre secondo le anticipazioni, l’altro dei servizi più attesi della puntata de Le Iene Show di domenica 6 maggio 2018 è quello realizzato da Gaetano Pecoraro. Stavolta l’inviato si occupa di mica, un minerale ai più sconosciuto ma che in realtà è presente in moltissimi oggetti usati nel quotidiano. La iena si è recata in India, a Jarkhand e Bihar, due stati che “sfornano” il 25% dell’intera produzione mondiale. E secondo le ultime stime di Terre des Hommes, sarebbero almeno 20 mila i bambini sotto i 14 anni a lavorare all’interno delle cave.

Come seguire in TV e in streaming le puntate de Le Iene 2018 in onda di domenica

Dopo Pupo, questi ed altri i servizi trasmessi da Mediaset nella prossima delle nuove puntate de Le Iene 2018. La trasmissione torna in onda dalle ore 21.20 circa di domani sera, domenica 6 maggio, con conduttori Nadia Toffa, Nicola Savino, Matteo Viviani, Giulio Golia e Andrea Agresti. Il programma si può seguire anche in live streaming su www.mediaset.it/canale5 oppure in streaming on demand su www.iene.mediaset.it.