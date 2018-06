Laura Freddi sposa Leonardo: “Ho già fatto la promessa di matrimonio”

Laura Freddi si sposa con il compagno Leonardo: è già stata fatta la promessa di matrimonio in chiesa

Fiori d’arancio in arrivo per Laura Freddi. La bionda showgirl ha annunciato al settimanale Di Più che sta per sposare il compagno Leonardo, il padre della figlia Ginevra nata lo scorso gennaio. I due si sposeranno in chiesa e hanno appena fatto la promessa di matrimonio. La data dell’evento non è ancora stata svelata: Laura si è limitata a dire che si sposerà non appena la figlia muoverà i primi passi, in modo da poter fare da damigella. Come raccontato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la decisione sulle nozze è arrivata dopo il battesimo di Ginevra, che oggi ha 5 mesi e mezzo.

Per Laura Freddi si tratta del secondo matrimonio

“Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di nozze e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo”, ha fatto sapere Laura Freddi alla rivista diretta da Sandro Mayer. In realtà Leonardo – che lavora come fisioterapista – ha chiesto la mano della conduttrice anni fa. Più precisamente quattro anni fa, agli inizi della loro storia. Ma Laura all’inizio non era convinta visto che è stata già sposata in passato. Dal 2006 al 2008 la Freddi è stata sposata con l’imprenditore romano Claudio e insieme hanno condiviso la drammatica esperienza dell’aborto spontaneo.

Laura Freddi sogna un altro figlio dopo Ginevra

In attesa di sposare Leonardo, Laura Freddi ha rivelato che il futuro marito desidera un altro figlio. “Gli ho chiesto qualche mese di tempo e magari ci ripenserò”, ha confidato Laura. Avere Ginevra non è stato semplice per la Freddi, che per anni ha provato invano a restare incinta. Poi il miracolo: la dolce attesa è arrivata a 46 anni, quando ormai non ci credeva più. I primi mesi di gravidanza non sono però stati facili: per tutto il primo trimestre Laura ha sofferto di iperemesi, ovvero di continue nausee e vomito.