La mafia uccide solo d’estate 2, anticipazioni: Lorenzo cede alle tentazioni

La mafia uccide solo d’estate 2: anticipazioni sesta puntata

Con la sesta puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 quest’anno si chiude la seconda stagione della seguitissima fiction Rai diretta da Pif. Cosa succederà nell’ultima puntata de La mafia uccide solo d’estate 2 in onda giovedì 31 maggio? Nella prima parte assisteremo ad una scena d’avvero inedita. Lorenzo, uno dei protagonisti, deciderà infatti di trasgredire per una volta le regole e chiederà al cognato Massimo di essere raccomandato per ottenere un posto di prestigio in un ufficio che gli permetterà di prendere decisioni importanti. Lorenzo si era molto arrabbiato in passato quando la moglie Pia gli aveva confessato di aver ottenuto il ruolo di cattedra a scuola grazie ad una raccomandazione eppure, questa volta, sembra intenzionato a cedere anche lui.

La mafia uccide solo d’estate 2, sesta puntata: la dichiarazione di Rosario ad Angela

Nella sesta puntata de La mafia uccide solo d’estate 2, inoltre, assisteremo al trionfo dell’amore tra Angela e Rosario. Quest’ultimo, infatti, chiederà alla ragazza di sposarlo e Lorenzo, papà felice della notizia, chiederà al procuratore Costa di celebrare le nozze della figlia. Costa, infatti, si trova in quel periodo a Palermo per portare avanti un’indagine contro i clan mafiosi, anche se nessuno dei suoi sottoposti deciderà di appoggiarlo. Meno fortunato dalla sorella invece è il piccolo Salvuccio, tra di lui e Alice le cose non finiranno bene. Salvo si rifiuterà nell’ultima puntata di andare nella casa della bambina perché frequentata da un sospettato in un caso si mafia e i due, per questo, si lasceranno.

La mafia uccide solo d’estate 2 anticipazioni: Massimo tentanto dal Brasile alla fine resta a Palermo

Altro protagonista dell’ultimo episodio de La mafia uccide solo d’estate 2 sarà anche l’amatissimo zio Massimo (Francesco Scianna). Quest’ultimo infatti aiuterà Buscetta a raggiungere il Brasile dopo un affare con i palermitani finito male. Nel continente però come molti sanno si trova anche la donna che aveva fatto perdere la testa a Massimo, ovvero la cantante Jolanda. Proprio per questo motivo Massimo per tutto il tempo sarà fortemente tentato dall’idea di partire. Alla fine, però, rimarrà a Palermo con la moglie e la sua famiglia.