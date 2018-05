L’Isola di Pietro 2: quando va in onda, novità nel cast e prime anticipazioni

L’Isola di Pietro 2: quando va in onda

Mediaset informa ufficialmente i fan de L’Isola di Pietro 2, rivelando quando va in onda la nuova stagione dell’amata fiction di Canale5. Da Cologno Monzese fanno sapere che la serie con Gianni Morandi protagonista torna sul piccolo schermo già dal prossimo autunno. La data certa di messa in onda della prima puntata non c’è ancora, ma vero è che le avventure del pediatra Pietro (nate dalla collaborazione tra RTI e Lux Vide) faranno ritorno sulla rete ammiraglia del “Biscione” verso settembre-ottobre 2018. La data precisa non è stata ancora fissata, in quanto i nuovi palinsesti tv autunnali verranno presentati il prossimo fine giugno.

L’Isola di Pietro 2: attori nel cast e prime anticipazioni

Ne L’Isola di Pietro 2 ci sarà Gianni Morandi ma non solo. Da protagonista assoluto, il cantante torna sul set insieme a due novità arruolate nel cast: Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. Insieme alle due “new entry”, sono stati confermati tutti gli altri attori: da Chiara Baschetti ad Alma Noce, passando per Federico Russo, Michele Rosiello e Daniele Rampello. I fan possono contare anche sulle prime anticipazioni riguardanti la trama della nuova serie. Eccole: “La vita quotidiana dei protagonisti, i drammi umani, gli affetti, i contrasti e le relazioni amorose tra gli stessi, raccontati in una storia che alterna caldi momenti familiari al pathos di un’indagine in cui vicende attuali e misteri del passato si intrecciano tra loro“. Così recita una breve sinossi-novità.

L’Isola di Pietro 2: data di inizio delle riprese

Intanto, in attesa che L’Isola di Pietro 2 debutti su Canale5 gli addetti ai lavori confermano anche l’inizio delle riprese, partite lo scorso lunedì 14 maggio 2018 a Roma. Dopo questa data, il set si sposterà dalla Capitale a Carloforte e rimarrà aperto fino a settembre. Carloforte è anche luogo di ambientazione della serie.