Alessia Marcuzzi, Staffelli le consegna l’ennesimo Tapiro nella finale de L’Isola dei Famosi 2018

Sorpresa nella finale de L’Isola dei Famosi 2018. Valerio Staffelli piomba nell’ultima diretta tv del reality show di Canale5 e consegna l’ennesimo Tapiro d’oro ad Alessia Marcuzzi. Il motivo? Sempre lo stesso: le polemiche per il “canna-gate” legate agli ex concorrenti del programma Francesco Monte ed Eva Henger.

L’Isola dei Famosi 2018, Alessia Marcuzzi dopo i fischi: “E’ la finale, lasciamo spazio ai concorrenti”

Peccato, però, che a quanto pare il pubblico de L’Isola dei Famosi 2018 non abbia troppo gradito la presenza di Valerio Staffelli negli studi Mediaset, tanto che l’inviato di Striscia la notizia ha finito per essere fischiato da molti (qualcuno ha anche urlato: “fuori!“). Ecco il botta e risposta tra Staffelli e Alessia Marcuzzi andato in scena nella finalissima de L’Isola dei Famosi di lunedì 16 aprile 2018. Entrando in studio, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha affermato: “Con tutto quello che è successo quest’anno all’Isola, non potevano che darle un altro tapiro. Ha visto le ultime immagini su Monte?“. Ma la Marcuzzi ha così replicato: “Confesso che non vi ho più seguiti. Mandavate in onda cose che mi facevano star male. E’ la finale, lasciamo spazio ai concorrenti“. Polemica chiusa?