Khloe Kardashian ha partorito: Tristan Thompson presente al parto

Khloe Kardashian ha partorito: come si chiama la bambina? È mistero, ma Tristan Thompson era presente al parto

Finalmente è nata la figlia di Khloe Kardashian e Tristan Thompson. La piccola è venuta al mondo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 aprile 2018, nell’ospedale di Cleveland, nell’Ohio. La sorella di Kim Kardashian ha deciso di trasferirsi qui per amore visto che Thompson è un cestista della squadra dei Cleveland Cavaliers. Per ore non è noto il nome della bambina: molto probabilmente verrò svelato nei prossimi giorni. Come fa sapere TMZ, Tristan era presente al momento del parto nonostante i recenti gossip. Il giocatore è finito al centro dello scandalo dopo che stato diffuso un suo video in compagnia di due donne con le quali avrebbe tradito Khloe qualche mese fa, quando la Kardashian era già incinta. La coppia non ha ancora confermato la vicenda ma neppure smentito: forse per via della neonata in arrivo?

Tristan Thompson e Khloe Kardashian: matrimonio a rischio?

Per Tristan Thompson si tratta della seconda figlia: da una precedente relazione ha avuto il figlio Prince. Il bambino è frutto dell’amore con la blogger Jordan Craig, tradita da Thompson quando era in dolce attesa. La blogger era al sesto mese di gravidanza quando Tristan e Khloe hanno iniziato a frequentarsi pubblicamente. Una storia che si ripete ora che la Kardashian è stata tradita dal fidanzato, tanto che in molti sui social network hanno parlato di “karma”. Secondo le indiscrezioni, Khloe ha reagito malissimo alla notizia, ma ha cercato di darsi coraggio per il bene della sua bambina in arrivo. La prima figlia per la web influencer, che diventa mamma all’età di 33 anni.

Kris Jenner e Kim Kardashian dalla parte di Khloe

Appena è scoppiato lo scandalo, Kris Jenner e Kim Kardashian hanno lasciato Los Angeles per raggiungere Clevaland e supportare Khloe. Secondo i beninformati, alla luce di quanto accaduto, Khloe potrebbe presto lasciare la città dell’Ohio (dove si era trasferita per amore) e tornare così in California dalla sua famiglia d’origine.