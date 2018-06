By

Katia Ricciarelli intervista al settimanale Oggi: la frecciatina all’ex marito Pippo Baudo

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati per tantissimi anni una coppia molto amata e seguita dal pubblico italiano. La fine del loro matrimonio e i disguidi nati a seguito della loro separazione tuttavia sono molti noti ancora ai più. A distanza di anni, però, Katia Ricciarelli interpellata dal settimanale Oggi è tornata a parlare del suo ex marito. Nella lunga intervista rilasciata al giornale, infatti, il soprano ha prima cercato di schivare l’argomento Baudo, lanciando però alla fine una frecciatina che non è certo passata inosservata.

Karia Ricciarelli: Pippo Baudo? “Mi manca di più Dorothy la mia cagnolina”

Quali sono i rapporti attuali tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli? A questa domanda ha risposto proprio l’attrice nell’ultimo numero di Oggi affermando: “Preferisco non parlare di Baudo. Posso dirle che lo ritengo un grande professionista“. Poi, però, dell’ex marito nell’intervista ha di fatto continuato a parlare. “Se mi manca?” ha detto la Ricciarelli “Guardi posso dirle che mi manca moltissimo la mia cagnolina Dorothy (morta recentemente ndr) […] il dolore non passa”. Con Pippo Baudo, invece, “Ognuno fa la sua strada” ha spiegato Katia “Io faccio la mia vita, lui la sua. Ci siamo separati e basta così”.

Pippo Baudo ospite di Maurizio Costanzo: le parole sull’ex moglie Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, di fatto, ad Oggi ha solo confermato la versione dei fatti data da Pippo Baudo a Maurizio Costanzo. A L’intervista, infatti, il conduttore aveva dichiarato di non sentire più l’ex moglie e di non avere più rapporti con lei. “Ho avuto dei grandi amori… Tre, importanti: Angela Lippi, la madre di Tiziana mia figlia, e poi Alida Chelli che è stata una donna importante veramente, era una donna eccezionale… e poi Katia Ricciarelli con la quale ho avuto un matrimonio durato molti anni […] ma con Katia non ci sentiamo più”.