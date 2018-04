Jonathan a Verissimo: dopo l’Isola pronto a lasciare l’Italia per un figlio

Jonathan dopo l’Isola vuole un figlio: l’ex naufrago pronto a lasciare l’Italia

All’Isola dei Famosi Jonathan Kashanian ha più volte ribadito di essere intenzionato a mettere presto su famiglia. L’ex naufrago vuole un figlio e oggi, a Verissimo, non ha fatto altro che ribadire la sua intenzione. Jonathan è così convinto e fermo nella sua posizione che, come dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin, sarebbe pronto pure a lasciare l’Italia se nel nostro Paese non gli venisse permesso di adottare un bambino. Lui ha tanto amore da dare e, anche senza una persona a suo fianco, Jonathan si sente pronto a fare il grande passo e a dedicare il suo tempo e le sue energie ad un figlio.

Jonathan a Verissimo: “Se devo lasciare l’Italia per prendere un figlio io lo farò”

La prima domanda che Silvia Toffanin ha rivolto a Jonathan è stata: “C’è qualcosa che hai non hai detto?”. L’ex gieffino, allora, con la sua solita parlantina ha provato a fare il punto della situazione. Jonathan vuole diventare padre e, anche senza qualcuno a suo fianco, si sente pronto per avere una famiglia. Non gli serve trovare l’anima gemella per farlo, ha infatti spiegato lui stesso a Verissimo, il motivo? “Il piano B è creare la mia famiglia senza una persona al mio fianco” ha affermato Jonathan “Io ho il diritto di avere e crescere dei bambini… Se devo lasciare l’Italia per creare una famiglia, per prendere un figlio io lo farò”.

Jonathan, dopo il Grande Fratello l’Isola dei Famosi: vita e progetti dell’ex naufrago

Jonathan dopo il Grande Fratello si è di fatto rimesso in gioco all’Isola dei Famosi. In Honduras, però, l’ex gieffino ha mostrato un altro lato di sé, molto combattivo, maturo e profondo. Quali siano i prossimi progetti lavorativi di Jonathan adesso non possiamo saperlo, quello che però sappiamo con certezza è che oggi, a livello sentimentale, dopo l’Isola l’ex naufrago sembra puntare in alto.