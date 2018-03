Uomini e Donne, Jeremias Rodriguez: niente più trono? L’argentino risponde ai gossip

Jeremias Rodriguez sembra essere stufo di tutte le chiacchiere che ultimamente stanno circolando sul suo conto. Il simpatico argentino siederà o meno sul trono di Uomini e Donne?! Gli ultimi gossip sembrano scartare tale ipotesi. In ogni caso, nel corso delle ultime ore, il diretto interessato pare abbia voluto rispondere proprio all’ultimo gossip. Il numero del settimanale Chi in edicola da ieri, 14 Marzo 2018, ha pubblicato una curiosissima chicca sul fratello di Cecilia e Belen. Sembrerebbe proprio che il provino dell’ex concorrente del Grane Fratello Vip non si sia concluso nel migliore dei modi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, il giovane avrebbe richiesto di poter entrare in studio con una musica diversa da quella a cui siamo abituati. Sarà vero?!?! A quanto pare, il ragazzo pare abbia voluto smentire il tutto.

Jeremias sta pubblicando sui social varie e interessanti Instagram Story. Nella prima, parlando con suo cognato Ignazio Moser, il Rodriguez dice: “Ma quante c…. dicono?!” Successivamente, è apparsa un’altra storia: “Buttate mer…, buttatene quanta ne volete…. Ora si? Spalle larghe. Continuate a parlare.” Insomma, il fratello di Cecilia e Belen non sembra essere d’accordo con ciò che sta uscendo sul suo conto e sulla sua presunta partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne. In ogni caso, al momento, resta ancora un grande punto interrogativo su tale faccenda. Per ora, non si è ancora capito se il bel Rodriguez sia realmente uno dei prossimi papabili tronisti.

Jeremias Rodriguez contro il gossip: la verità su Uomini e Donne

Da quando Rodriguez è apparsa nei camerini degli studi di Maria De Filippi, non si fa altro che parlare di lui e di un suo possibile arrivo nella storica trasmissione di Canale 5. E mentre attendiamo ulteriori informazioni, ricordiamo che il giovane è tornato single dopo la fine ufficiale della sua storia d’amore con la fidanzata Sara, la stessa di cui si parlò nel corso del Grande Fratello Vip.