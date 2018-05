Jack Vanore contro Andrea Damante: il messaggio

Jack Vanore risponde ad Andrea Damante

Oggi, a Uomini e Donne, è andata in onda la scelta di Nilufar Addati. La tronista ha deciso di scegliere Giordano Mazzocchi. Ma la scelta di Nilufar non è stata l’unica sorpresa della puntata. Come sappiamo in studio da Maria De Filippi è stata presente Giulia De Lellis dopo la rottura con Andrea Damante, conosciuto proprio nel programma. Jack Vanore e Gianni Sperti hanno consolato la ragazza, molto emozionata nel ripensare ai ricordi vissuti in quello studio con il suo ex Andrea Damante tempo fa. Le lacrime di Giulia De Lellis hanno portato Andrea Damante a commentare su Instagram il suo pensiero. E proprio Jack Vanore decide di rispondere alle parole che Andrea Damante ha condiviso sui social.

Le parole di Jack Vanore contro Andrea Damante

Jack Vanore ha deciso di rispondere ad Andrea Damante usando il suo stesso mezzo: i social. Le parole di Damante non sono state apprezzate dall’opinionista del Trono Classico che scrive: “Nel mondo reale, fatto di UOMINI veri e donne con la D maiuscola, ci si rispetta, ci si tutela. Evidentemente in questo caso manca la cosa principale, essere uomini veri! Le emozioni non mentono. Forza Giulia!“. Parole apprezzate quelle di Vanore che ha difeso Giulia De Lellis da una frase-attacco che sembrava essere rivolta proprio a lei.

Andrea Damante replicherà alla risposta di Jack Vanore?

Non sappiamo se Andrea Damante sia venuto a conoscenza della risposta dell’opinionista di Uomini e Donne, Jack Vanore. Ma Andrea Damante avrà il coraggio di replicare?