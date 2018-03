Isola dei Famosi, Simone Barbato accusa Jonathan: “È uno stratega”

Isola dei Famosi, Simone Barbato contro Jonathan: “È proprio uno stratega”

Il rapporto instauratosi tra Jonathan Kashanian e Simone Barbato sembra sempre più vacillare all’Isola dei Famosi. Al ritorno da una delle prove settimanali, infatti, i due naufraghi hanno avuto una discussione, iniziata proprio da Simone. Il mimo di Avanti un Altro, parlando dell’arrivo di Valeria Marini, avrebbe accusato Jonathan di non prendere mai una posizione netta all’interno del reality. L’ex gieffino, secondo Barbato, sarebbe colpevole di spingere gli altri a parlare senza mai esporsi in prima persona sugli argomenti più salienti dell’Isola. Lo scambio acceso di opinioni, poi, si è trasformato in una vera e propria discussione dove Simone, appunto, ha accusato Jonathan di essere uno stratega.

Simone Barbato e Jonathan Kashanian litigano all’Isola dei Famosi: le accuse

Jonathan , dopo aver chiesto a Nino Formicola e Simone Barbato cosa pensassero entrambi dell’arrivo di Valeria Marini all‘Isola dei Famosi, è rimasto in attesa di ascoltare la risposta dei due naufraghi. Una volta sentita la versione di Simone, allora, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha voluto aggiungere altro e ha cercato di concludere la conversazione con un sintetico “Anch’io”. Una risposta che, stando a quanto mostrato oggi durante il day time, non ha molto convinto Simone Barbato. Quest’ultimo, infatti, rivolgendosi a Jonathan, lo ha accusato di non dire mai quello che veramente pensa. In un confessionale, poi, lo stesso ha aggiunto: “Jonathan è uno stratega… vuole sempre sapere quello che pensano gli altri ma non dice mai quello che pensa lui”.

Isola dei Famosi: continuano le incomprensioni tra Simone Barbato e Jonathan

Non è la prima volta che Jonathan e Simone Barbato discutono all’Isola dei Famosi. Le motivazioni usate dal mimo di Avanti un Altro per la nomination fatta a Jonathan, infatti, avevano addirittura fatto scoppiare a piangere quest’ultimo la scorsa settimana. L’incompatibilità di carattere, però, continua a persistere ed entrambi i naufraghi, ad oggi, sembrano proprio non trovare un punto di incontro.