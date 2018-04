Finale Isola dei Famosi: la proposta di matrimonio in diretta di Pietro Tartaglione a Rosa Perrotta

Una finale piena d’amore quella dell’Isola dei Famosi stasera. Tra i protagonisti indiscussi di questa puntata stasera ci sono sicuramente loro: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno infatti tenuto attaccato allo schermo tutti i loro fan che da tanto tempo hanno aspettato e desiderato questo momento, ovvero quello della proposta di matrimonio dell’ex corteggiatore alla sua fidanzata. Stasera, infatti, in diretta televisiva Pietro Tartaglione ha chiesto in sposa la sua bella Rosa Perrotta, proprio nella puntata finale dell’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: le parole d’amore di Pietro Tartaglione per Rosa Perrotta

Bello ed elegante Pietro Tartaglione è arrivato in studio da Rosa Perrotta e, dopo un lungo abbraccio e un lungo bacio, l’ex corteggiatore ha aperto il suo cuore alla sua amata. “Allora adesso c’è un’altra sedia per te” ha prima però anticipato Alessia Marcuzzi, facendo accomodare Rosa su una poltrona. “Succede che io avrei un infinità di cose da dirti però ho dimenticato tutto perchè l’emozione di questo momento è forse più forte della nostra scelta” ha allora esordito Pietro alzato di fronte a lei “Sei tu tutto quello che voglio, tutto quello di cui ho bisogno… nulla ha senso se non ci sei tu accanto a me ed è per questo che…. Rosa mi vuoi sposare?”. La risposta di Rosa Perrotta? “Ma siamo seri? Certo che si!”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: dopo l’Isola dei Famosi il matrimonio e un figlio?

Il primo a parlare di grandi progetti per il loro futuro era stato proprio Pietro Tartaglione. L’ex corteggiatore aveva infatti più volte affermato nelle settimane passate di essere pronto a fare il grande passo con Rosa Perrotta. Adesso, però, tutto è diventato ufficiale e dopo i fiori d’arancio chissà… magari presto un figlio per Rosa e Pietro. In ogni caso, comunque, auguri ai futuri sposi!