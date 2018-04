Isola dei Famosi, omicidio nell’hotel: Stefano non era presente

Omicidio nello stesso hotel di Stefano De Martino

Il 5 Aprile si era diffusa la notizia che, nello stesso hotel di Stefano De Martino e dello staff dell’Isola dei Famosi, era avvenuto un omicidio. Proprio nella domenica di Pasqua, un terribile avvenimento nell’albergo dell’Honduras. Nessuno, però, durante la puntata in diretta del programma, ha parlato dell’accaduto. Il settimanale Spy ha parlato dell’episodio scrivendo di un piccolo shock per l’inviato Stefano De Martino che era più giù del solito. Fanpage, invece, apprende, direttamente da Magnolia, che nessun membro dello staff, tanto meno De Martino, era presente durante l’omicidio.

Isola dei Famosi: Stefano e lo staff non erano in albergo durante l’omicidio

Fanpage, afferma, apprendendo da Magnolia, che Stefano De Martino e lo staff dell’Isola dei Famosi non erano presenti durante l’omicidio avvenuto nel loro stesso hotel in Honduras. Quando la squadra è rientrata in albergo, era già intervenuta la polizia e la situazione era già rientrata nella norma. Nessuna paura, quindi, secondo Fanpage.it, per l’inviato dell’Isola dei Famosi e tutto lo staff che alloggiava nell’hotel in Honduras. Anche il fatto che nessuno, nemmeno la conduttrice del reality di Canale 5, Alessia Marcuzzi nella scorsa puntata in diretta ne abbia parlato. O l’inviato Stefano De Martino sui social network non abbia pubblicato nulla. Anche tutto ciò non dava motivo di preoccupazione.

Nessuna paura per De Martino e lo staff dell’Isola dei Famosi

Nessun allarmismo e paura, dunque, per Stefano De Martino e lo staff dell’Isola dei Famosi, secondo Fanpage. Si era pensato a un De Martino giù di morale durante la puntata in diretta del reality, nessun motivo per esserlo visto che non erano, fortunatamente, presenti in hotel.