Isola dei Famosi, Nino Formicola nervoso: Alessia Mancini delusa dal suo comportamento pronta a voltargli le spalle

Il gruppo formato da Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca Atzei sembra avere i primi momenti di instabilità all’Isola dei Famosi. A far vacillare l’unione dei tre naufraghi, come mostrato oggi durante il day time, pare sia stato proprio un gesto di Nino Formicola. Il comico, nello specifico, male sarebbe stato giudicato da Alessia Mancini (e poi anche da Bianca Atzei) perchè, dopo essere riuscito a portare sull’Isola 3 pezzi di pane, nulla avrebbe condiviso con Franco Terlizzi. Dopo la prova ricompensa, infatti, Alessia Mancini e Nino Formicola erano riusciti a nascondere del pane. Stando a quanto raccontato dall’ex letterina, tuttavia, a rifiutarsi di condividere la propria razione di cibo con Franco sarebbe stato proprio Nino.

Isola dei Famosi, Alessia Mancini contro Nino Formicola: “Una mancanza di umanità che da Nino non mi aspettavo”

Quanto accaduto tra Nino e Franco molto ha turbato Alessia Mancini che, durante un confessionale, ha pure affermato di essere pronta a nominare Nino Formicola quando e se a lei fosse di nuovo attribuito il titolo di mejor questa settimana. “Mi è sembrato un gesto troppo egoistico” ha infatti affermato la Mancini “Una mancanza di umanità che da Nino non mi aspettavo”. La moglie di Flavio Montrucchio, però, ha preferito poi chiarire questo disguido faccia a faccia con il suo compagno di avventura. Nino, a sua discolpa, ha dichiarato che era stato lo stesso Franco a dirgli di non volere il suo pane (cosa che invece Terlizzi non ha confermato alla Mancini). Questa versione dei fatti però, forse proprio a causa di queste discrepanze, non ha molto convinto Alessia Mancini.

Isola dei Famosi: Alessia Mancini volta le spalle a Nino Formicola e lo mette in nomination?

Se Alessia Mancini dovesse nominare Nino stasera, questo gesto, di fatto, potrebbe far saltare gli equilibri all’Isola dei Famosi. I due naufraghi, insieme a Bianca Atzei, hanno sempre fatto squadra fino ad oggi. Rosa Perrotta aveva addirittura definito il gruppo “una setta”, è forse arrivato per i tre il momento di prendere strade diverse? Staremo a vedere.