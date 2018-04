Jonathan contro Amaurys all’Isola dei Famosi: l’ex gieffino accusa il naufrago di omofobia

A pochi giorni dalla fine gli animi dei naufraghi all’Isola dei Famosi continuano ad essere agitati. L’ultimo scontro, come mostrato oggi durante il day time, è avvenuto tra Jonathan e Amaurys. Quello che sembrava essere un confronto pacifico, però, si è trasformato subito in una lite senza esclusione di colpi. La discussione tra i due naufraghi, infatti, è subito degenerata, tant’è che Nino Formicola si è visto costretto ad intervenire per placare gli animi, allontanando i due e scongiurando una possibile rissa. Il gesto di quest’ultimo, tuttavia, a poco è servito. Entrambi infatti hanno fatto alla fine la pace ma, di fatto, durante la lite se ne sono dette di tutti i colori, fino a quando Jonathan ha accusato Amaurys di omofobia.

Jonathan Kashanian non accetta le scuse di Amaurys: lo sportivo perde le staffe

Il primo a cercare il confronto con Jonathan, proprio come era successo con Rosa, è stato Amaurys. Lo sportivo, infatti, dopo aver chiamato in disparte l’altro naufrago ha detto a quest’ultimo: “Ho tirato in ballo cose che secondo me se una persona si confida con te non deve tirare fuori”. La cosa però poco ha convinto Jonathan che, a tal proposito, ha detto: “Per me dopo che dici una roba come ieri e poi mi dici che non lo pensi non è da adulto”. Uno scambio di battute che ha fatto saltare i nervi ad Amaurys che, agitato, ha urlato: “Tu sei un grande calcolatore! Sei pericoloso!”. La risposta di Jonathan? “Io ho la coscienza pulita… un altro smascherato”. A far torcere il naso a Jonathan sono state proprio le scuse di Amaurys che, secondo l’ex gieffino, sarebbero state poco sincere.

Jonathan ad Amaurys: “Questa è omofobia!”

“Rosa ieri mi ha detto che lei è passata in tenda e mi ha detto che stavate parlando male di me” ha detto Jonathan ad Amaurys “Abbi le p…e e dimmelo in faccia!”. I toni poi si sono alzati ancora di più e, nonostante l’invito degli altri naufraghi a calmarsi, i due hanno lo stesso continuato a lanciarsi accuse reciproche. Le smorfie fatte da Amaurys durante la discussione, inoltre, molto hanno infastidito tantissimo Jonathan che, furioso, ha detto rivolgendosi allo sportivo: “Mi imiti perché sono effeminato? Questa è omofobia! Cosa credi che sei più uomo di me?”. Da queste accuse, ovviamente, Amaurys si è difeso e, almeno apparentemente, tra i due alla fine è tornato il sereno.