Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra dice la verità? Il canna-gate si infittisce

Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra ha detto la verità sul canna-gate? Il mistero si infittisce e gli utenti sollevano la polemica

Il mistero che gira intorno al canna-gate sta tenendo tantissimi telespettatori attaccati allo schermo da settimane ormai. Ieri a Striscia La Notizia una nuova testimonianza è stata mostrata al pubblico da Valerio Staffelli. A rivelare nuovi dettagli scottanti sul dietro le quinte dell’Isola dei Famosi è stata Giulia Calcaterra (ex naufraga della scorsa edizione) la quale, con le sue accuse, sembrerebbe sostenere la versione di Eva Henger. Se le sue parole corrispondono o meno a verità noi non possiamo saperlo al momento. Quanto dichiarato da Giulia Calcaterra a Striscia la Notizia, tuttavia, sembrerebbe non aver convinto alcuni utenti che, sui social, dichiarano di non credere a quanto detto dall’ex naufraga.

Isola dei Famosi: Giulia Calcaterra ha detto la verità a Striscia la Notizia?

Un utente in particolare, stando a quanto riportato dal sito Il Vicolo delle News, avrebbe avuto qualcosa da ridire riguardo a quanto affermato da Giulia Calcaterra a Striscia la Notizia. Ricordiamo infatti che l’ex naufraga, ieri sera, avrebbe detto a Staffelli di aver visto anche lei consumare marijuana in albergo quando ha partecipato al programma. Qualcosa, però, non torna ai telespettatori che, a tal proposito, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa. “Cara Calcaterra, lei non era entrata nell’Isola alla prima puntata con un televoto con la Popper?” scrive l’utente che ha sollevato la polemica “Quindi come può aver visto persone fumare marijuana l’anno scorso se non era insieme agli altri nello stesso hotel? Mistero!”.

Isola dei Famosi: la testimonianza di Giulia Calcaterra a Striscia la Notizia

Alcune cose, dunque, sembrerebbero non coincidere nella versione data da Giulia Calcaterra a Striscia la Notizia. A tal proposito, dunque, molte le persone che si stanno chiedendo in questo momento se credere o meno alla testimonianza dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.