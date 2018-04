Isola dei Famosi: perché Bianca Atzei ha nominato Jonathan? Lui si arrabbia

La nomination di Bianca Atzei nei confronti di Jonathan ha stupito tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi. E ha mandato su tutte le furie l’ex concorrente del Grande Fratello. Da circa un mese i due sono inseparabili, ma la cantante ha preferito non nominare Alessia Mancini e Nino Formicola. “Con loro ho iniziato il mio percorso in Honduras”, si è giustificata l’ex fidanzata di Max Biaggi. Ma la scelta ha deluso parecchio l’inviato di Verissimo, che sperava di aver trovato un’amica all’interno del reality show. I due hanno avuto un acceso confronto dopo la diretta condotta da Alessia Marcuzzi e Jonathan non ha nascosto la sua delusione per il gesto di Bianca.

La reazione di Jonathan alla nomination di Bianca Atzei

“Hai fatto la tua scelta, io al posto tuo non l’avrei fatto” ha dichiarato Jonathan all’Isola dei Famosi. E davanti alle giustificazioni e ai tentennamenti di Bianca Atzei, l’ex gieffino ha reagito male: “Hai 31 anni, basta fare la bambina! Nella vita si fanno delle scelte, è chiaro che la tua nomination faceva parte di un piano”. Jonathan ha poi concluso: “Per me è stato un tradimento”. A nulla sono dunque valse le spiegazioni dell’artista, Jonathan sembra davvero deluso e amareggiato. Questa nomination ha quindi sancito la fine dell’amicizia tra i due?

Jonathan ai ferri corti anche con Alessia Mancini

Prima di scoprire della nomination di Bianca Atzei, Jonathan ha avuto un duro scontro con Alessia Mancini. L’esperto di stile e la showgirl sono ufficialmente ai ferri corti, nonché entrambi in nomination. Solo uno dei due riuscirà ad accedere alla finale del programma: chi la spunterà?