Isola: “Craig si è inventato di sana pianta una storia per farsi pubblicità”

Nino Formicola contro Craig Warwick: il vincitore dell’Isola difende Franco Terlizzi

Nino Formicola a Non succederà più si è davvero lasciato andare clamorose dichiarazioni oggi. L’intervista rilasciata al programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli (in onda su Radio Radio ogni sabato) ha infatti riservato agli ascoltatori diverse sorprese. Uno dei naufraghi ad essere stato preso di mira da Nino, però, è stato proprio Craig Warwick. Quest’ultimo, nello specifico, sarebbe stato accusato dal vincitore dell’Isola dei Famosi di essersi inventato di sana pianta le accuse mosse contro Franco Terlizzi nei mesi scorsi. Il motivo? Secondo Nino il sensitivo avrebbe solo voluto farsi pubblicità, partecipando come ospite nei programmi televisivi in cui veniva invitato per parlare della questione.

Nino Formicola contro Craig Warwick dopo l’Isola: “Si è inventato di sana pianta una storia per farsi pubblicità”

Quando ha accusato Franco Terlizzi di essere una persona omofoba il sensitivo dell’Isola stava dicendo la verità? “Craig si è inventato di sana pianta una storia per farsi pubblicità” ha affermato Formicola a tal proposito “La verità è che Franco non andava d’accordo con Craig per un motivo semplicissimo: non gli lasciava lo spazio per dormire”. Allora perché Craig ha detto si essere stato insultato da Terlizzi perché gay? “Siccome lui c’ha un libro in uscita va nei salotti a farsi pubblicità” ha risposto Nino “Io non voglio giudicare ma una persona che esce dal gruppo e non saluta e fa finta di non vederti … non si è comportato bene”.

Nino Formicola dopo l’Isola dei Famosi: il suo pensiero su Francesca Cipriani

Ad essere stata molto criticata durante l’intervista rilasciata da Nino è stata anche Francesca Cipriani. “La Cipriani è l’esempio negativo di quello che la televisione non dovrebbe mandare in onda” ha infatti detto il vincitore dell’Isola dei Famosi “Insegna alle ragazze che bisogna fare l’oca e non sapere fare niente per andare in Tv”.