Isabella Biagini è morta: l’attrice e soubrette aveva 74 anni

È morta Isabella Biagini: era spesso ospite di Barbara d’Urso

Si è spenta all’età di 74 anni Isabella Biagini. L’attrice e soubrette, spesso ospite dei programmi tv di Barbara d’Urso, è morta in una clinica romana dove era ricoverata da quache mese. Da tempo la showgirl era malata e per questo non appariva più come un tempo in tv. Protagonista di ruoli comici nei varietà degli Anni 60 e 70, Isabella amava esprimere anche il suo talento da imitatrice. Aveva perso la figlia Monica nel 1998 e due anni fa la casa in cui viveva è andata distrutta per un incendio, in seguito al quale è stata costretta a vivere e dormire in macchina, come denunciato anche in più di un’occasione a Pomeriggio 5 e Domenica Live.