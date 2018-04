Il Volo, Gianluca, Ignazio e Piero sono single? Gli ultimi aggiornamenti

Gianluca, Ignazio e Piero de Il Volo si sono fidanzati? Gli ultimi aggiornamenti sulla loro vita sentimentale

I ragazzi de Il Volo sono ormai conosciutissimi in tutto il mondo. Tra i loro fan, inoltre, numerose sono le ragazze (più o meno giovani) appassionate alla vita sentimentale di Gianluca, Ignazio e Piero. Quello a riscuotere più successo tra le donne ad oggi è sicuramente Gianluca, il belloccio del trio. In un’intervista rilasciata a Chi, però, il cantante ha voluto aggiornare i lettori su quella che, attualmente, è la situazione sentimentale dei ragazzi. Nonostante le foto pubblicate dai giornali, infatti, Gianluca ribadisce di essere single, almeno per il momento, e lo stesso afferma anche degli altri due colleghi.

Il Volo, parla Gianluca Ginoble: “Siamo tutti single”

Il loro ultimo progetto musicale li vedrà cimentarsi con un nuovo genere. Il loro obiettivo è quello di conquistare infatti anche l’America Latina, dove Il Volo è già una realtà importante. Ma quando a Ignazio e Gianluca viene chiesto delle loro fidanzate, a rispondere ci pensa proprio l’abruzzese Gianluca. Il cantante, infatti, rivolgendosi al giornalista ha prontamente affermato: “Siamo tutti single. È rimasto indietro di 5-6 mesi”. Nessuna novità dunque, almeno in campo sentimentale, per i tre ragazzi de Il Volo che, in questo momento, sembrano essere concentrati solo sulla musica.

Il Volo: è finita tra Ignazio Boschetto e Alessandra

Stando dunque a quando dichiarato dal suo amico e collega Gianluca, è ufficialmente finita tra Ignazio Boschetto e la fidanzata. Il loro amore dunque, che fino a qualche tempo fa sembrava procedere a gonfie vele, oggi è arrivato al capolinea. Ignazio è sempre stato visto come il simpaticone del gruppo ma questo, tuttavia, non lo rende meno esposto alle lusinghe del pubblico femminile. In Italia e tutto il mondo, infatti, il successo e la fama hanno reso i ragazzi molto corteggiati, chissà se presto non ci ritroveremo a scrivere di un loro nuovo “Grande Amore”.