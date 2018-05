Il Segreto: Fernando Mesia è vivo e torna a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto: Fernando Mesia torna per vendicarsi, tutti i dettagli

A quanto pare la notizia è ora ufficialissima. Fernando Mesia è pronto a tornare a Punete Viejo. Un ritorno del tutto inaspettato per i fan de Il Segreto. A quanto pare gli autori della soap opera spagnola si sono tenuti per sé questa grande notizia per moltissimo tempo. Ora è lo stesso sito di Antena 3 ad ufficializzare e confermare la nuova entrata in scena di colui che ha reso impossibile la vita di Maria Castaneda e Gonzalo. Prima di uscire di scena, il figlio del cattivo Olmo Mesia aveva dichiarato che sarebbe tornato per vendicarsi di coloro che gli avevano impedito di portare a termine tutti i suoi malvagi piani. Ora, il momento sembra essere arrivato.

Il Segreto anticipazioni: Fernando torna per rendere impossibile la vita di Francisca e non solo

Fernando ha lasciato la telenovela spagnola nel peggiore dei modi. L’uomo è infatti stato arrestato dalla Guardia Civile dopo le sue ultimissime malefatte. Ai più smemorati, ricordiamo che il cattivissimo Mesia ha rapito la piccola Esperanza e ha ferito la dolce Candela. In ogni caso, le forze dell’ordine sono riuscite a prenderlo prima che commettesse qualche altra atrocità ai danni dei Castaneda e non solo. Ora, Mesia sembra pronto ad ottenere la sua vendetta. Al momento non sappiamo ancora cosa ha intenzione di fare. Una sola cosa è certa: la trama de Il Segreto è pronta ad essere nuovamente stravolta da inaspettati avvenimenti.

Anticipazione Il Segreto: il ritorno di Fernando Mesia

Senza dubbio, tutti gli abitanti di Puente Viejo resteranno a bocca aperta nel momento in cui vedranno tornare Fernando. Il ritorno di Mesia porterà alla soap opera una ventata d’aria fresca e nuova. A quanto pare, Aurora Guerra sa sempre come sorprenderci. Non ci resta che attendere maggiori informazioni!