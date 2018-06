Il Segreto: Emilia e Alfonso vanno via da Puente Viejo, lei è incinta

Anticipazioni Il Segreto: Emilia e Alfonso lasciano per sempre Puente Viejo

Clamorose anticipazioni ci arrivano direttamente dalla Spagna. A quanto pare, negli episodi in onda nella penisola iberica si è appena assistiti all’addio (forse) definitivo di Sandra Cervera e Fernando Coronado. Sin dalla prima stagione, i due attori hanno fatto parte della quotidianità di Puente Viejo, divenendone pian piano protagonisti assoluti. In ogni caso, anche per loro è il giorno di dire ciao alla soap opera di Aurora Guerra. Al momento non ci è ancora dato sapere se il loro sia un arrivederci o addirittura un addio. I motivi per cui la Cervera e Coronado lasciano la telenovela sembrano essere solo ed esclusivamente lavorativi. I telespettatori spagnoli hanno da poco assistito a quella che molto presumibilmente risulta essere l’ultima scena in cui vedremo Emilia e Alfonso.

Il Segreto: Emilia è incinta e fugge da Puente Viejo insieme ad Alfonso

Emilia e Alfonso hanno aiutato Nicolas a fuggire da Puente Viejo dopo l’omicidio dell’assassino di Mariana. Una volta aiutato il loro amato cognato, la coppia si è trovata in grande difficoltà. Il generale Perez li ha arrestati e chiusi in carcere per complicità. I due poveri Castaneda hanno subito le peggiori torture del mondo, tant’è che il padre adottivo di Matias ha finito anche per perdere la vista. Una volta tornati liberi, la figlia di Ulloa e suo marito hanno deciso di vendicarsi e di uccidere il generale. Di fronte a un gesto così estremo, la coppia si è vista costretta a nascondersi e a trovare un modo per fuggire dal paese.

Anticipazione Il Segreto: Emilia e Alfonso vanno via, la Ulloa comunica di essere incinta

Alla fine, anche grazie all’aiuto di Fernando Mesia, Emilia e Alfonso riescono a salire sul treno e a fuggire da Puente Viejo, dirigendosi verso la Francia. Prima di uscire di scena, la donna annuncia a suo marito di essere incinta. Purtroppo, il bimbo che la Ulloa porta in grembo non è di Castaneda. La madre di Maria è infatti stata violentata mentre si trovava ancora in carcere. Ancora una volta, l’uomo non si abbatte e dichiara di voler amare il bebè che sta per arrivare come fosse suo.