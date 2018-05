Il Segreto anticipazioni spagnole: Donna Francisca lascia Puente Viejo

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca scompare nel nulla, il timore di Raimundo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano la scomparsa improvvisa di Donna Francisca. La dark lady di Puente Viejo lascia la sua casona, non lasciando alcuna traccia di sé. Raimundo appare impaurito di fronte all’assenza di sua moglie, tanto che chiede a Mauricio di iniziare le ricerche della signora. Entrambi temono che la donna sia finita nelle mani del generale Pérez de Ayala. Come vi abbiamo già anticipato, quest’ultimo giunge nel piccolo paese spagnolo per cercare vendetta. In particolare, è alla ricerca di Nicolas. Il fotografo uccide l’assassino di Mariana, prima che venga effettuato il processo. Un duro gesto da parte dell’Ortuno che viene immediatamente arrestato. L’uomo che perde la vita per mano di Nicolas è il figlio del generale, che arriva a Puente Viejo allo scopo di confermare la pena di morte al fotografo. Grazie all’intervento dei suoi amici, l’Ortuno riesce a fuggire insieme a sua figlia.

Il Segreto puntate spagnole: Donna Francisca invia una lettera a Raimundo

La fuga di Nicolas causa non pochi problemi a tutti gli abitanti di Puente Viejo. I primi a farne le spese sono Emilia e Alfonso. La coppia viene segregata in un vecchio carcere e tenuta sotto tortura dal generale. I due fortunatamente riescono a fuggire, ma subito dopo Donna Francisca fa perdere le tracce di sé. Questa sparizione non può che spaventare Raimundo, il quale vede chiaramente quanto dolore riesce a infliggere Pérez de Ayala. Dopo qualche giorno, l’Ulloa finalmente riceve una notizia da parte della sua amata. La Montenegro invia al padre di Emilia una lettera, firmata da lei stessa con un inchiostro rosso. La dark lady chiede a Raimundo di avere pazienza e di fidarsi di lei.

Il Segreto: Francisca lascia Puente Viejo per risolvere un mistero

Donna Francisca, con la sua lettera, chiede a Raimundo di rispettare la sua scelta e di fidarsi di lei. In particolare, la Montenegro rivela di essere impegnata a risolvere un problema che potrebbe interessare tutta la loro famiglia. L’Ulloa non sa, a questo punto, che fare. La dark lady pare abbia scelto di sua spontanea volontà di allontanarsi da Puente Viejo, ma Raimundo non riesce a farsene una ragione.