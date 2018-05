Il Segreto anticipazioni: Candela pronta a lasciare Severo

Anticipazione Il Segreto: Candela vuole lasciare Severo e raggiungere Lucas

Dalle anticipazioni de Il Segreto sappiamo che Candela ha intenzione di lasciare Severo e raggiungere Lucas a La Granja. Scendendo nei dettagli, la dolce pasticcera non riesce più a sopportare la situazione che sta vivendo a Puente Viejo. In particolare, la Mendizabal ha paura che Donna Francisca possa ancora una volta prendersela con la sua famiglia. Ricordiamo che non molto tempo fa, Candela è stata costretta a nascondersi insieme a Carmelito a causa delle cattive intenzioni di Cristobal. Nonostante quest’ultimo rappresenti ormai solo un brutto ricordo, la pasticcera non riesce a vivere in pace nel piccolo paesino spagnolo. Pertanto, decide di raggiungere Lucas in gran segreto, senza dire nulla a Severo. Si tratta sicuramente di una scelta inaspettata, visto che siamo abituati a vedere la Mendizabal sempre sincera con il Santacruz. Eppure questa volta sembra proprio che la situazione le stia sfuggendo di mano. La pasticcera è già stata a La Granja da Lucas, quando era costretta a nascondersi da Cristobal.

Anticipazioni Il Segreto: Candela pronta a lasciare Puente Viejo

Candela vuole lasciare Puente Viejo senza Severo. Nel frattempo, Donna Francisca è ricoverata in ospedale, poiché ha accusato un grave malore. La pasticcera è convinta che non appena la Montenegro si riprenderà se la prenderà con la sua famiglia. Dunque, la Mendizabal si convince ancora di più del fatto che restare a Puente Viejo sia una scelta pericolosa sia per lei che per Carmelito. Candela rifiuta pure di andare a vivere in una lussuosa villa che Severo vorrebbe acquistare per la loro famiglia. Sull’orlo di una crisi di nervi, la pasticcera nasconde al Santacruz la sua decisione. Intanto, Severo e Carmelo sono pronti ad approfittare dello stato di salute di Donna Francisca per mettere in atto il loro piano di vendetta.

Il Segreto anticipazioni: la vendetta di Severo e Carmelo su Donna Francisca

Severo non vuole lasciare Puente Viejo. Infatti, il Santacruz è pronto a vendicarsi contro Donna Francisca, la quale è riuscita a impossessarsi de La Quinta. Non solo, la Montenegro da sempre ostacola la felicità della famiglia di Severo. Dunque, insieme a Carmelo, mette in atto il suo piano mentre Donna Francisca si trova in ospedale.