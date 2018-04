Il Capitano Maria, nuova fiction RAI con la Incontrada: quando va in onda

Quando va in onda Il Capitano Maria, la nuova fiction RAI con protagonista Vanessa Incontrada

Si intitola Il Capitano Maria la nuova fiction RAI con Vanessa Incontrada in quattro puntate che andrà in onda nel mese di maggio 2018. Lo comunica in un documento RaiPubblicità. Secondo la fonte le prime tre puntate verranno trasmesse da RaiUno rispettivamente lunedì 7, 14 e 21 maggio mentre l’appuntamento finale è previsto per martedì 22. La serie, prodotta dalla RAI in collaborazione con Palomar e Apulia Film Commission, è diretta da Andrea Porporati, già regista de La Classe degli Asini. Le riprese sono state realizzate in Puglia, tra Bari, Trani e Gravina.

Il Capitano Maria: trama e cast della nuova fiction di Rai1

Secondo la trama ufficiale de Il Capitano Maria, il capitano dei Carabinieri Maria Guerra (Vanessa Incontrada) torna in Puglia dopo aver lavorato e vissuto a Roma per circa dieci anni. Lo fa per proteggere i suoi due figli Luce e Riccardo, avuti dal marito, un magistrato del Tribunale dei minori morto in un incidente d’auto. Ma “una minaccia – così recita la sinossi diffusa dalla RAI – incombe sulla cittadina pugliese, mentre si delinea una nuova geografia criminale e una pericolosissima faida che la coinvolgerà in prima persona, costringendola a fare i conti con la sua dolorosissima perdita”. Un racconto, quello proposto dalla nuova fiction di Rai1, messo in piedi anche grazie ad altri altri bravi attori arruolati nel cast: da Giorgio Pasotti, a Camilla Diana, passando per Massimiliano Frateschi, Marco Zingaro, Andrea Bosca e Martino Lauretta.

Carmine Buschini attore ne Il Capitano Maria

Tra gli attori de Il Capitano Maria spicca anche il nome di Carmine Buschini. I telespettatori lo conoscono bene. Buschini, infatti, ha già recitato in serie televisive di successo, su tutte la fortunata fiction RAI “Braccialetti Rossi”, in cui dà volto e voce all’amato personaggio di “Leo”.

Qui in basso (grazie al comico Lauretta) il trailer diffuso in questi giorni dalla RAI (il video ufficiale non è ancora disponibile in streaming on demand). La canzone inserita nel promo di RaiUno è il noto brano di Edoardo Bennato dal titolo “L’Isola che non c’è”.