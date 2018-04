Grande Fratello Vip: Iva Zanicchi concorrente della prossima edizione

Iva Zanicchi concorrente al Grande Fratello Vip? La cantante pronta per l’edizione del reality

Mancano ancora diversi mesi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare che la produzione del programma stia già iniziando a reclutare i primi concorrenti. Tra questi, stando a quanto scritto dal settimanale Oggi, spunta anche il nome di Iva Zanicchi. La cantante, infatti, dopo il suo tour in giro per le piazze italiane sarebbe pronta a mettersi in gioco all’interno della Casa più spiata d’Italia come concorrente Vip. Si era già parlato infatti di una sua possibile partecipazione al reality ma, ad oggi, la notizia sembrerebbe essere quasi certa.

Grande Fratello Vip: Iva Zanicchi tra i concorrenti della prossima edizione

Come è possibile leggere nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “Iva Zanicchi in questi giorni non ha un attimo di respiro. Ma a settembre ritornerà stanziale e si farà ‘rinchiudere’ nella Casa del Grande Fratello Vip”. Il giornale, dunque, pare dare per scontata la sua partecipazione al reality. Al momento, tuttavia, nessuna conferma è arrivata da parte della diretta interessata, e nemmeno la produzione del programma ha fatto ancora sapere i nomi (definitivi) dei concorrenti della prossima edizione del reality di Canale Cinque. Per saperne di più, dunque, non ci resta che aspettare.

Grande Fratello Vip: tra i possibili concorrenti spunta anche il padre di Belen Rodriguez

Tra i possibili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip si era detto potesse esserci anche il padre di Belen Rodriguez. A proporre a Gustavo Rodriguez di entrare nella Casa sarebbero stati gli autori del programma dietro suggerimento di Ilary Blasi. L’idea, però, non sarebbe molto piaciuta alla figlia Belen che, a tal proposito, si era limitata a dire: “Cosi ci rovina tutti”. L’entusiasmo di papà Rodriguez, dunque, ha dovuto fare i conti con il disappunto dell’argentina. Riuscirà Gustavo a far cambiare idea alla figlia?