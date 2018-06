Grande Fratello Vip 2018 cast: Aida Nizar ha rifiutato la proposta

Grande Fratello Vip: la spagnola Aida Nizar rifiuta

Aida Nizar è stata una delle concorrenti più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Un vero e proprio fenomeno che ha aperto tantissime discussioni. La spagnola da una parte del pubblico viene criticata mentre dall’altra viene amata per la sua positività. Proprio per i suoi fan, Aida Nizar ha affermato di voler restare in Italia per lavorare in televisione, come ha già fatto in Spagna. Voci la riportavano come una possibile concorrente della versione Vip del Grande Fratello e così sarebbe stato se la Nizar non avesse rifiutato la proposta.

Grande Fratello Vip: ecco il motivo del rifiuto della spagnola Aida Nizar

Un commento sotto un post su Instagram di Aida Nizar riporta: “Aida ti vogliamo al Gf Vip a Settembre”. La spagnola non tarda a rispondere direttamente: “Tesoro, Aida ha detto no!”. La conferma del rifiuto di Aida Nizar al Grande Fratello Vip, dunque, arriva dalla stessa protagonista. Ma qual è il motivo reale del rifiuto? “Ci sono altre cose affascinanti da fare“ scrive ancora Aida Nizar come risposta al commento della sua fan su Instagram. Aida Nizar, quindi, avrebbe dei progetti molto interessanti tra le mani, molto più affascianti del Gf Vip, a suo dire.

Aida Nizar: resta in Italia per lavorare in televisione ma alla versione Vip del GF ha già detto di no

Aida Nizar aveva già confessato il suo interesse per la televisione. Già in Spagna lavorava come giornalista e conduttrice. La Nizar vuole restare in Italia e continuare a lavorare in tv, ma niente da fare per il reality.