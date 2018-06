Grande Fratello Vip: Alex Belli, Brooke, il padre di Belen e altri nel cast

Quali saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018?

Fervono i preparativi per la terza edizione del Grande Fratello Vip, in partenza tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Chi saranno i nuovi concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini? In questi giorni si stanno tenendo i vari casting e, secondo quanto scrive Novella 2000, potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia alcuni ex tronisti di Uomini e Donne, attori e cantanti. Il giornale diretto da Roberto Alessi parla della possibilità di vedere in qualità di gieffini gli aitanti Andrea Cerioli e Lucas Peracchi. Ma anche Alex Belli e Katherine Kelly Lang, conosciuta ai più come Brooke di Beautiful. Ma in lizza c’è pure Giovanni Ciacci, che a quanto pare ha lasciato Detto Fatto, e Donatella Rettore. Spazio poi a Iva Zanicchi, Gustavo Rodriguez (padre di Belen) e Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. L’ex bagnina, oggi impiegata come cassiera in un supermercato, doveva ritornare nella quindicesima edizione del programma, l’ultima edizione Nip condotta da Barbara d’Urso. Ma all’ultimo, sembra per volere della conduttrice, è saltato tutto. “Mancava solo la firma sul contratto”, ha assicurato Cristina. Avrà la sua rivincita con la versione Vip? Ma non è finito qui perché altri nomi sarebbero in ballo per il Grande Fratello Vip 3.

Gli altri probabili concorrenti del Grande Fratello Vip

Secondo altre fonti, sarebbero in lizza per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 pure Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella e attuale fidanzata di Fabrizio Corona, e Nina Moric. Ma pure Francesco Monte, Claudio Sona e Mercedesz Henger. Qualcuno ha fatto anche i nomi di Emanuela Tittocchia e Massimiliano Caroletti (produttore e marito di Eva Henger). Non ci sarà invece Aida Nizar: la spagnola ha fatto sapere sui Instagram di aver rifiutato la proposta.