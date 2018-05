Grande Fratello news: chi uscirà domani? Alessia già in lacrime

Grande Fratello news: chi uscirà nella puntata del 15 maggio? Alessia, Angelo e Mariana in lacrime

Chi uscirà domani dal Grande Fratello? Alessia è già in lacrime, al solo pensiero di vedere perdere al televoto Mariana. Quest’ultima si ritrova a fare la valigia e proprio in questo momento entrambe si rendono conto che questa potrebbe essere l’ultima giornata della bionda. Iniziano così a piangere entrambe, stringendosi in un lungo abbraccio. Mentre Mariana cerca di riprendersi sorridendo, intanto Alessia continua a non riuscire a trattenere le lacrime. La Falace completa la sua valigia ed esce fuori a fumarsi una sigaretta. Qui si trova di fronte ad Angelo, il quale non riesce a non commuoversi. Anche lui si lascia andare a un lungo abbraccio con Mariana. Entrambi temono che la loro amica possa lasciare la Casa. Questa probabilità è molto alta. La Falace è al televoto insieme a Danilo e Simone. Entrambi sembrano essere molto forti, in particolare il secondo. A giocarsi l’uscita, in realtà, sono Mariana e Danilo.

Grande Fratello, Alberto consola Alessia e Mariana

Alessia ammette di avere il cuore in gola. La gieffina afferma che l’amicizia nata tra lei e Mariana è vera. Pertanto, non riesce a pensare di continuare questa avventura lontana dalla sua amica. La Prete continua a piangere e a cercare di consolarla ci pensa Alberto. Anche lui è triste per la possibile eliminazione di Mariana, con cui si è anche scambiato qualche bacio nelle ultime ore. Nonostante ciò, il concorrente ci tiene a precisare alle due ragazze che questo è un gioco. Se la Falace dovesse uscire comunque porterebbe con sé tanti bei ricordi, tra cui quelli riguardanti la sua amicizia con Alessia. Questa è la consolazione di Alberto per le due belle gieffine. Anche Luigi Favoloso spera che Mariana riesca a superare il televoto.

Grande Fratello news: Mariana e Danilo rischiano l’eliminazione, Simone tra i favoriti

Uscirà Mariana? Sicuramente il televoto verrà vinto da Simone. Quest’ultimo, insieme ad Alberto, è uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Dunque, il pubblico di Canale 5 cercherà di aiutarlo a restare della Casa. Danilo non è molto amato dai telespettatori, ma neanche Mariana. Il primo con le sue battute, inizialmente, aveva conquistato tutti, ma i litigi con Aida Nizar avrebbero complicato la sua situazione. La Falace, invece, è stata duramente criticata per il comportamento tenuto con Patrizia Bonetti, la quale la scorsa puntata l’ha accusata duramente. Non ci resta che attendere domani per sapere chi tra i tre uscirà.