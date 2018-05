Grande Fratello news, Luigi e Mariana litigano: Falace in lacrime

News Grande Fratello, lite tra Luigi e Mariana: la Falace in lacrime

È di nuovo scoppiato il caos al Grande Fratello. Questa volta nel mirino del gruppo ci è finita Mariana. La ragazza ha raccontato ad Aida delle urla a suo favore arrivate da fuori la Casa. La rivelazione della Falace alla spagnola ha fatto innervosire tutti, in primis Luigi. L’ex fidanzato di Nina Moric ha riportato il tutto agli altri concorrenti che hanno poi detto alla giovane di aver sbagliato alla grande. Dopo le accuse ricevute dalla maggior parte dei suoi compagni di avventura, la bella biondissima è finita in lacrime. La diretta interessata non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte all’atteggiamento di Favoloso che credeva essere uno dei suoi migliori amici all’interno del reality-show di Canale 5.

Luigi contro Mariana al Grande Fratello: nessuna amicizia e nessun flirt tra i due

Mentre Mariana era in confessionale, Valentina ha consigliato a Luigi di essere un po’ più chiaro nei confronti della Falace. La figlia di Bobby Solo ha infatti rivelato di credere che Mariana pensi di essere molto amica a Favoloso, cosa che lui invece nega. L’uomo ha però smentito la Satti, spiegandole che da parte sua non c’è alcun interesse nell’instaurare un rapporto di amicizia con la bionda. Intanto, anche Mariana è tornata tra gli altri concorrenti. La ragazza ha dato del cattivo all’ex di Nina Moric, credendo che il giovane sia sempre solo pronto ad accendere il fuoco in Casa tra gli inquilini.

GF 15: Luigi e Mariana discutono in Casa, Falace in lacrime

I due hanno provato a confrontarsi, ma le due versioni non sembravano coincidere neanche un po’. In lacrime, Mariana ha messo in guardia tutti gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Secondo quanto riportato la ragazza, Luigi avrebbe detto determinate cose su alcune donne che lui ha però continuato a negare davanti a tutte. In ogni caso, la giovane è rimasta ferma sulla sua posizione, rivelando anche di essere sicurissima di ciò che stava dicendo.