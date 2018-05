Grande Fratello News: due concorrenti lasceranno la Casa domani sera

Grande Fratello 15: doppia eliminazione nella puntata di domani martedì 22 maggio

La puntata di martedì 22 maggio del Grande Fratello 15 sarà sicuramente ricca di sorprese. Come già anticipato ieri, un ospite speciale farà il suo ingresso nella Casa domani sera. Si tratta di una donna, definita oggi a Pomeriggio Cinque da Barbara d’Urso una “Super-bona”. Sulla sua identità e sul ruolo che avrà all’interno del reality, tuttavia, niente è stato aggiunto. Domani sera però un altro avvenimento sconvolgerà gli equilibri della vita dei ragazzi e della ragazze rimaste ancora in gioco, ovvero: una doppia eliminazione.

GF 15, nominati e doppia eliminazione: chi lascerà la Casa domani sera?

Come molti probabilmente già sanno, in nomination questa settimana ci sono finiti Danilo Aquino, Lucia Bramieri e Simone Coccia. Questi tre, però, non sono gli unici che rischiano di uscire domani sera. Il Grande Fratello infatti in un comunicato ufficiale ha anche parlato di una seconda eliminazione. A quanto pare infatti, oltre a uno dei concorrenti attualmente in nomination, qualcun altro lascerà la Casa del GF domani sera. Ci sarà un’eliminazione a catena, uno scontro diretto o un tele voto lampo? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.

Grande Fratello: domani verrà decretato il primo finalista della quindicesima edizione

Un altro momento importante della puntata di domani sarà sicuramente quello relativo alla scelta del primo finalista di questa edizione. Sarà il pubblico del Grande Fratello a decidere chi tra i concorrenti rimasti in gara potrà arrivare fino alla fine quest’anno. Come molti probabilmente già sanno, infatti, il reality terminerà già a giugno. Il programma dunque durerà meno del previsto, permettendo in questo modo a Barbara d’Urso di conciliare tutti gli impegni che già oggi la costringono costretta a fare da spola tra Milano e Roma dividendosi tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live e, ovviamente, anche il Grande Fratello.