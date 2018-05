Grande Fratello 2018: bacio tra Matteo Gentili e Alessia Prete

Dopo giorni di occhiate languide e parole dolci, la passione ha preso il sopravvento tra Matteo e Alessia del Grande Fratello. I due si sono baciati nella notte a cavallo tra sabato 5 maggio e domenica 6 maggio, come annunciato da Barbara d’Urso a Domenica Live. La conduttrice napoletana ha fatto anche vedere le immagini del bacio (video in basso), che è stato lungo e passionale. E soprattutto segreto. Per il momento il calciatore e la studentessa di Scienze Statistiche hanno deciso di non rivelare agli altri concorrenti del reality show quello che è successo tra di loro. Un modo per viversi questa relazione lontano da malelingue e critiche?

Grande Fratello: Matteo Gentili potrebbe rivedere l’ex fidanzata Paola Di Benedetto

Dunque, la permanenza nella Casa del Grande Fratello procede a meraviglia per Matteo Gentili e Alessia Prete. I due hanno intrapreso una relazione all’interno della Casa e sono pronti a viversi pure nella vita di tutti i giorni. Però una nube incombe sul futuro dei due. Paola Di Benedetto, ex di Matteo, si è lasciata con Francesco Monte e Barbara d’Urso è pronta ad avvisare Matteo di questa novità. La notizia cambierà l’atteggiamento nei confronti di Alessia? Matteo non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della storia d’amore con Madre Natura e chissà che non speri in un ritorno di fiamma dopo l’addio a Monte. Chi vivrà, vedrà…