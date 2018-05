Grande Fratello, Mariana senza freni: insulti pesanti a Lucia Bramieri

Mariana Falace contro Lucia Bramieri: volano insulti pesanti e offese nella Casa del Grande Fratello

Tra Mariana Falace e Lucia Bramieri sembra non correre buon sangue al Grande Fratello. In diverse occasioni, infatti, entrambe hanno palesato agli altri concorrenti rimasti nella Casa di non sopportarsi a vicenda, e questo, probabilmente, è proprio il motivo che ha spinto Mariana a scagliarsi contro Lucia oggi. La concorrente, nello specifico, rivolgendosi ad Alessia Prete (sua amica nella Casa) si è lasciata andare in pesanti offese nei confronti della Bramieri che, se solo lo sapesse, di certo non le prenderebbe bene queste esternazioni.

Mariana Falace al GF 15: Lucia Bramieri? “È una vecchia invidiosa!”

Le parole usare da Mariana Falace nei confronti di Lucia Bramieri oggi non sono per niente state lusinghiere. La gieffina, come mostrato oggi al day time, parlando della nuora del grande Gino Bramieri ha infatti detto: “Non la sopporto, è una vecchia invidiosa… che cavolo è venuta a fare qua?”. Parlando con Alessia Prete, poi, ha anche rincarato la dose etichettando Lucia come una persona brutta dentro e fuori. “Lei non ha quello che ho io” ha detto nello specifico Mariana “La bruttezza in confronto a tanta bellezza”.