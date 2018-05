GF 15, Filippo sotto le coperte con Lucia si spinge oltre: lei lo ferma e iniziano a litigare

Filippo Contri e Lucia Orlando continuano a non trovare un punto di incontro al Grande Fratello. Come mostrato durante il day time, infatti, il tentativo di riavvicinamento tra i due avvenuto durante la notte non ha avuto esiti positivi. Il romano, nello specifico, cercando di chiarire con Lucia ha raggiunto quest’ultima nel letto e, dopo un po’, i due hanno iniziato a litigare. Il motivo? Sotto le coperte Filippo si sarebbe spinto oltre e, bloccato dalla gieffina, si è molto infastidito. Lucia di consumare sotto l’occhio vigile delle telecamere non ha detto di non avere voglia anzi, e l’atteggiamento di Contri quindi molto l’ha infastidita.

Filippo Contri e Lucia Orlando litigano al GF: lei lo rimprovera e lui perde la pazienza

Dopo essersi avvicinati sotto le coperte, Filippo e Lucia hanno improvvisamente iniziato a litigare. Quello che tra i due è successo si è poi capito in seguito grazie ai dialoghi mostrati dal GF e un confessionale fatto da Lucia. Nel buio e nel silenzio della notte il primo ad alzare la voce contro Lucia è stato proprio Filippo dicendo: “Mi devi dire perché?! Perchè?!”. La concorrente, allora, dopo aver accennato alle telecamere e al fatto di non voler consumare quel momento con lui proprio mentre venivano ripresi, ha poi risposto: “Qui dentro io non riesco”. Una giustificazione che, tuttavia, pare non sia bastata a Contri che, molto infastidito, ha lasciato la stanza sbraitando.

Grande Fratello: lo sfogo di Lucia Contri in confessionale dopo lo scontro con Filippo

L’atteggiamento di Filippo ovviamente non è per niente piaciuto a Lucia la quale, in confessionale, ha dichiarato: “Se si stava parlando, fermati, non andare avanti, invece di rovinare tutto … fermati”. Nelle ultime ore, però, pare che i due si siano di nuovo avvicinati. Dopo la crisi è tornato finalmente il sereno o è solo calma apparente? Di certo quest’ultimo episodio ha complicato le cose.