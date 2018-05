Grande Fratello: la confessione di Matteo Gentili dopo il bacio ad Alessia

Matteo Gentili dopo il bacio ad Alessia Prete: il concorrente volta pagina e non pensa più a Paola Di Benedetto

Al Grande Fratello è finalmente scoppiata la passione tra Matteo Gentili e Alessia Prete. I due concorrenti, infatti, sabato notte si sono finalmente baciati, facendo felici i fan della trasmissione che da sempre fanno il tifo per loro. Oggi il bacio tra Matteo e Alessia è stato mandato in onda ancora una volta durante il day time e, questa volta, i telespettatori hanno potuto ascoltare anche le dichiarazioni a caldo dei due ragazzi subito l’accaduto. Alessia, in realtà non ha detto molto al riguardo ma si è limitata a sorridere timidamente e a nascondere il viso perché molto imbarazza. L’ex di Paola Di Benedetto, invece, è stato molto più eloquente e, in confessionale, ha confermato di essere felice di essersi lasciato andare.

Matteo Gentili al Grande Fratello: Alessia? “Mi rende felice”

Per Matteo Gentili il capitolo Paola Di Benedetto sembrerebbe ormai definitivamente chiuso. Mentre fuori dalla Casa si continua a parlare della presunta crisi tra la sua ex fidanzata e Francesco Monte, al GF 15 Matteo sembrerebbe aver trovato la ragazza perfetta dopo Madre Natura. In confessionale infatti, come già scritto sopra, dopo il bacio dato ad Alessia Prete e la decisione di iniziare a fare sul serio con lei Gentili ha detto: “Mi rende felice e quando una cosa ti rende felice perché non godersela”. Di sentire queste parole Paola Di Benedetto sarà stata contenta?

Paola Di Benedetto ha lasciato Francesco Monte? Gli ultimi aggiornamenti

Di Francesco Monte, Paola Di Benedetto e Monte si è parlato anche ieri durante la puntata di Domenica Live. Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, ha infatti dichiarato in studio di aver parlato con l’ex naufraga la quale, a sua volta, gli avrebbe detto di aver lasciato Francesco. Il motivo? Paola si sarebbe accorta di non essere poi così innamorata del bel pugliese. Ad oggi, però, molti sembrerebbero pronti a scommettere che dietro a questo suo ripensamento ci sia proprio Matteo Gentili e il faccia a faccia (dopo mesi) avuto con lui nella Casa del Grande Fratello.