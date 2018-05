Grande Fratello anticipazioni: Baye Dame torna nella Casa

Baye Dame torna al Grande Fratello: l’annuncio di Barbara d’Urso

Baye Dame e il Grande Fratello? Una storia non ancora finita. Dopo la squalifica della settimana scorsa, il ragazzo senegalese rientrerà nella Casa di Cinecittà. Dove, molto probabilmente, avrà un chiarimento con Aida Nizar. A farlo sapere è stata Barbara d’Urso al termine dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Insieme a Baye dovrebbe entrare anche Patrizia Bonetti, eliminata dal pubblico, per un confronto con Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace. Inutile negare che il rientro del concorrente squalificato ha creato malumori tra il pubblico: molti telespettatori non approvano questa scelta autoriale. Come andrà a finire?

Le ultime dichiarazioni di Baye Dame contro Aida Nizar

Intanto, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, Baye Dame ha attaccato di nuovo Aida Nizar. “Credo che il GF avrebbe dovuto squalificare anche Aida per la frase razzista nei miei confronti” ha detto Baye. Che ha aggiunto: “Lei è molto pesante nelle offese. Mi ha detto: “Il diavolo è dentro di te”. È vero che c’è stato “il branco” contro di lei, però anche lei si è schierata contro tutti. Spero che nelle prossime puntate venga fuori la sua faccia”. E poi ancora: “Aida è una giocatrice, indossa una maschera. E non credo che sia stabile mentalmente. È una persona subdola, cattiva e furba”.

Grande Fratello: nuovo scontro tra Baye Dame e Aida Nizar

Perché Baye Dame continua a criticare Aida Nizar? “Le ho confidato che la mia madre biologica non accetterà mai il fatto che sono gay e lei ha usato quella confidenza per colpirmi. Lei ha partecipato ad altre edizioni del Grande Fratello, ha visto che ero un ragazzo di 30 anni, molto impulsivo, e ha capito dove colpirmi per farmi fuori”, ha spiegato Baye Dame. Il giovane ha inoltre svelato: “Aveva anche paura che, se fossi andato in nomination con lei, l’avrei buttata fuori”.