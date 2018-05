Grande Fratello 2018, Luigi tra Mariana e Patrizia: ultime rivelazioni

Luigi Favoloso, triangolo amoroso con Mariana e Patrizia al GF 15: Veronica su tutte le furie

Nelle prime settimane di permanenza al Grande Fratello, Luigi e Patrizia hanno stretto un legame che forse era pronto a sfociare in qualcosa di più di un’amicizia. Ora il giovane pare abbia messo gli occhi su Mariana. Quando sembrava stesse per sbocciare l’amore tra i due concorrenti, la Bonetti ha perso al televoto. La ragazza è stata eliminata nelle stessa sera in cui Favoloso ha scoperto di essere stato ufficialmente lasciato da Nina Moric. Quest’ultima crede che il suo uomo le abbia mancato di rispetto nel momento in cui ha mostrato un po’ troppo interesse nei confronti della giovane di Bologna. Dopo aver scoperto di essere tornato single, il concorrente del reality-show poteva benissimo avviare una qualsiasi relazione con la suo coinquilina. In ogni caso, le cose non sono andate come sperato.

Grande Fratello 2018, Luigi vicino a Mariana dopo Patrizia: interviene Veronica

Dopo l’uscita di Patrizia Bonetti, Luigi pare abbia avuto qualche ripensamento. Il ragazzo non ha potuto fare a meno di ripensare a Nina e alla loro bellissima storia d’amore. Il gieffino ha infatti dichiarato che una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia ha intenzione di incontrare la Moric. In tutto ciò, un’altra concorrente sembra abbia catturato l’attenzione d Favoloso. A quanto pare, nel corso di questi ultimi giorni, Mariana e l’ormai ex fidanzato della modella croata si sono avvicinati davvero molto. Nelle ultime ore il loro rapporto si è consolidato e sembrerebbe anche che tra loro ci sia una qualche attrazione.

Veronica arrabbiata con luigi per colpa di Mariana: le parole su Patrizia al Grande Fratello

Favoloso si è reso conto che Veronica ha preso un po’ le distanze da lui nelle ultime ore. Il concorrente del reality-show ha chiesto i motivi alla diretta interessata. A quanto pare, la figlia di Bobby Solo crede che ci sia una certa discordanza tra ciò che dice e ciò che poi fa. A quanto pare, Luigi ha rivelato di sentire la mancanza di Patrizia, ma la Satti crede che il suo atteggiamento nei confronto della Falace dimostra l’esatto contrario. Il diretto interessato nega il tutto e assicura che tra lui e la bella bionda non c’è assolutamente niente.