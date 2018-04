Piccolo incidente al GF 2018: Alberto “Tarzan” si è fatto male alla testa, forse c’entra Danilo

Alberto “Tarzan” Mezzetti vittima di un piccolo incidente. Domenica 22 aprile il concorrente di Grande Fratello 2018 si è fatto male alla testa. Sembra che la causa della botta ricevuta sia da ricercare in un momento di scherzo tra gli inquilini. Qualcuno lo avrebbe colpito per sbaglio. “Il punto in cui gli fa male è la vena. Non si può gioca’ co’ e’ mani“: così dice Simone Coccia Colaiuta commentando la scena di Alberto che tiene una busta con del ghiaccio sulla tempia. “E’ un punto delicato“, sottolinea invece Matteo Gentili. Si pensa che l’artefice di tutto possa essere stato Danilo. Almeno così lascia intendere qualcuno nelle “live news” pubblicate sul sito ufficiale del reality Mediaset.

Grande Fratello 2018, “Tarzan” non piace a tutti: i concorrenti lo punzecchiano

C’è da dire anche che, prima ancora del piccolo incidente capitogli, per Alberto “Tarzan” Mezzetti la sua prima settimana al Grande Fratello non è stata affatto facile. Praticamente il “bello” di Viterbo ha ricevuto stoccate da quasi tutti gli altri concorrenti del reality. L’ultima frecciata l’ha lanciata Patrizia che scherzando ha detto: “Ragazzi una comunicazione: Alberto non ha niente da dire!“. In precedenza, la stessa Bonetti si è rivolta a lui dandogli il consiglio “Ma vai in analisi!”, mentre si è rivolto a lui con le parole “sei un po’ matto“. Parole che seguono alla lite accaduta giovedì scorso tra lo stesso “Tarzan” e Lucia Bramieri, con quest’ultima che si è scagliata contro Mezzetti urlandogli addosso: “Non sai niente di noi!“. Come se non bastasse, in settimana Alberto è stato anche definito “tripolare” da Matteo, Angelo, Luigi e Danilo. Danilo che a sua volta ha accusato il concorrente di non dire la verità e di non essere sincero.

Alberto Mezzetti lascia Grande Fratello?

Insomma, tutto questo ed altro è il motivo per cui, in settimana, Alberto Mezzetti, ancora prima del piccolo incidente subito, aveva già fatto intendere di voler abbandonare spontaneamente la Casa di Grande Fratello 2018. Queste, infatti, le parole pronunciate qualche giorno fa dal concorrente: “Per me uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso“.